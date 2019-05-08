Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України

Протягом останніх 5 років тисячі інструкторів з країн НАТО навчали українських військових та були консультантами в Міноборони. Одна з таких навчальних місій – "Орбітал" – працює в Україні і зараз.

З керівником "Орбітал" я зустрівся на Донбасі, майже на передових позиціях неподалік Донецька. Британський полковник Маркус Еванс, командир операції, приїхав в один з батальйонів, який вони вчили раніше, щоб перевірити чи була їх наука корисна для українців.

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Для нього це вже шоста подібна операція. Вони проходили не тільки в Україні. Під час останньої під його керівництвом пройшли підготовку приблизно 18 тисяч військовослужбовців. Батальйон, який відвідують британці, – не менш легендарний. Воювали у ДАПі, були в Іловайську – воїни майже завжди тримають найнебезпечніші ділянки.

Я поговорив з Маркусом Евансом, а також з українським полковником, командиром механізованого батальйону Богданом Дмитруком та з солдатом його батальйону. Все це, аби зрозуміти: коли наше військо перейде на стандарти НАТО, яких успіхів вже досягнули і які невирішені проблеми досі існують.



Командир операції "Орбітал" Маркус Еванс



Командир механізованого батальйону ЗСУ Богдан Дмитрук

Перехід на стандарти НАТО

Про успіхи у переході на стандарти НАТО говорять нині багато. Загалом Маркус Еванс під час усієї розмови висловлює своє захоплення Україною, українською армією і тим, з яким натхненням українці працюють над розвитком власного війська. Говорить про певні успіхи, але чіткої оцінки не дає.

Український офіцер висловлюється більш чітко. Богдан Олександрович, пояснює: перехід на НАТІвські стандарти – річ не проста, хоча б тому, що не існує ніякого документу під назвою "Стандарти НАТО". Тільки постійне спілкування з військовими зі США, Великої Британії, Франції, Німеччини допоможе зрозуміти, що ж таке ці "стандарти". Саме тому він дуже цінує таке навчання. І додає: вчаться не тільки українці, іноземці також перебирають наш досвід. Такої війни, з застосуванням сучасного озброєння з обох сторін, ще не було. Наше військо у цьому першопроходець. Цю думку підтримує і британський полковник.

Відео: коментар Маркуса Еванса

Децентралізація в Збройних силах

Якщо говорити про конкретні зміни, британський полковник вказує на одну з найбільших проблем – надмірна централізація. Він вважає, що це спадок Радянського Союзу, від якого необхідно позбавлятись. Саме децентралізація, тобто передача повноважень і відповідальності з керівного складу на офіцерів нижчих ланок, і є основним предметом навчань цієї місії. Британський полковник стверджує, що рівень освіти серед українських військових високий, і вважає, що це треба використовувати.

Український полковник, у штабі якого і відбувається прийом британців, підтверджує існування проблеми. Каже, що саме це і подібні навчання підтягнули його офіцерів і допомогли втілити цю децентралізацію в життя.

Звісно, віриться в таку історію складно – децентралізація в українському війську. Тож одразу після розмови йдемо на передові позиції до хлопців, щоб спитати у солдатів, чи помітили вони цю реформу. Поки йдемо, офіцер штабу, що нас супроводжує, попереджає: на взводному пункті керує командир взводу, там старший він. І коли ми приходимо туди, офіцер штабу, що і за званням, і за посадою суттєво вищий за взводного, відходить в сторону. І далі віддає накази лейтенант.

Проте найкраще підтвердити існування змін може тільки солдат. Адже все, що відбувається, він відчуває на собі: вирішують командири, а копає солдат. І от в одному з таких окопів питаємо одного з солдатів на ім’я Денис, чи є реформа. І він підтверджує, мовляв, взводний – класний мужик; тільки якась провокація – дають відповідь, без узгодження зі штабом.

Проте варто зазначити – це конкретний батальйон. Вважати, що так в усьому війську, – зарано. Я приведу лише один приклад. Коли ми залишаємо командний пункт батальйону, Богдан Олександрович каже: "Пішов я машину ремонтувати". І я з не довірою питаю: "Чому сам?" – в батальйоні точно є солдати-механіки. "А навіщо відволікати, я сам цю машину знаю чудово, краще за усіх", – такий приклад напевно ідеально пояснює, чому в цьому батальйоні децентралізація прижилась.

Відео: розповідь солдата Дениса про децентралізацію в дії

Бюрократія в Збройних силах

Бюрократія у ЗСУ – це щось фантастичне. І Маркус Еванс теж звернув на це увагу. Це ще одна колосальна проблема, яку треба вирішувати. Кількість паперів настільки величезна, що якщо їх усі писати, то часу, аби займатись усім іншим, просто не буде.

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"Зараз у війську впроваджують електронні системи обліку", – розповідає Богдан Дмитрук. Окрім зменшення кількості бюрократії, це зменшить ще і кількість корупції, на його думку. Коли кожен солдат чітко знатиме, що він може отримати, коли кожен сержант з матеріального забезпечення чітко знатиме, що є, – не вийде їх обдурити і виманити з них якісь дрібні хабарі. Так працюватиме і на вищих рівнях, вважає офіцер. Проте сам же і додає – все це тільки на початкових етапах впровадження.

Відео: коментар полковника Богдана Дмитрука

Висновки

Тож, якщо підсумувати: наше військо має великий прогрес, і у збільшенні бюджетів, і в закупівлі техніки, і в індивідуальній підготовці солдатів і офіцерів. Поступово запроваджуються новітні системи забезпечення, а в окремих підрозділах запроваджуються новітні, західні системи організації і управління.

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Але до загального переродження війська ще далеко. І над цим ще треба дуже довго працювати. Виявляти системні проблеми, висвітлювати їх. І думати, зокрема, і за підтримки західних партнерів, над тим, як їх вирішити.