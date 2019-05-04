Результати співпраці з НАТО: що думають військові на передовій
Від початку війни на Донбасі Україна отримує підтримку і допомогу від своїх західних партнерів: від одягу і сухих пайків до новітніх засобів зв'язку, військової техніки і навіть морських суден. Усі 5 років в Україні працювали тисячі військових інструкторів НАТО, які навчали наших воїнів. Одна з таких місій саме у ці дні працює на Донбасі.
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Найбільший ефект, якого ми можемо досягти, – це змусити їх мислити по-іншому. Тому ми намагаємось навчити українських солдатів тому, що ми називаємо західними стандартам – передавати повноваження на нижчі ланки,
– розповів полковник, командир операції "Орбітал" Маркус Еванс.
Командир операції "Орбітал" Маркус Еванс
Не можна варитись в одному котлі, інакше ми зваримось – і все. Дивимось, як вони, як ми – беремо краще. Вони теж дуже багато у нас вчаться,
– зазначив офіцер ЗСУ Богдан Олександрович.
Офіцер ЗСУ Богдан Олександрович
Як раніше було таке: докладаєш взводному, той ротному, той в батальйон. Батальйон: чекайте, ми приймаємо рішення. Коротше – було жорстко. А тепер у нас командир взводу, отакий мужик. З ним не страшно воювати. Якщо що, то одразу відповідь. Так-так, велика різниця,
– розповів про зміни військовослужбовець ЗСУ Денис.
Інстуктори вчили українських солдатів тому, чому вчать британських чи американських
Від тактичної підготовки та швидкого надання першої допомоги
Люди у вашій країні дуже освічені. Треба просто направити їх знання і енергію у сучасне русло,
– підкреслив полковник, командир операції "Орбітал" Маркус Еванс.
Бачили як працює їх штаб, бачили, як працює їх забезпечення. І, можливо, у нас вийде ще краще,
– стверджує, піджартовуючи, офіцер ЗСУ Богдан Олександрович.
Українські військові відчувають зміни і задоволені навчаннями