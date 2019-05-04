Результаты сотрудничества с НАТО: что думают военные на передовой

Это подразделение имеет долгий боевой путь. В начале войны его бойцы вели бои за Донецкий аэропорт, многие прошли Иловайск. А два года назад за них взялись инструкторы НАТО. Читайте также: Военные инструкторы из США прибыли в Украину для совместных учений В рамках операции "Орбитал" иностранцы учили украинских солдат тому, чему учат британских или американских: от тактической подготовки и быстрого оказания первой помощи, до как правильно пользоваться картами и координировать действия в подразделении. Офицеров учили современным приемам управления войсками. Наибольший эффект, которого мы можем достичь, – это заставить их мыслить по-другому. Поэтому мы пытаемся научить украинских солдат тому, что мы называем западными стандартами – передавать полномочия на низшие звенья,

– рассказал полковник, командир операции "Орбитал" Маркус Эванс.



Командир операции "Орбитал" Маркус Эванс Командир операции "Орбитал" Маркус Эванс В 2019 года, через два года после обучения, британские инструкторы приехали снова – проверить, усвоилось ли здесь, на Донбассе, западное "искусство" войны. А заодно – услышать отзывы о том, пригодилось ли оно и чего не хватило. Украинские офицеры говорят: опыт был бесценным для всех. Нельзя вариться в одном котле, иначе мы сваримся – и все. Смотрим, как они, как мы – берем лучшее. Они тоже очень многому у нас учатся,

– отметил офицер ВСУ Богдан Александрович.



Офицер ВСУ Богдан Александрович Офицер ВСУ Богдан Александрович Чтобы посмотреть что это такое – децентрализация в отдельно взятом подразделении – журналисты пошли на передовые позиции. И просто у солдат спросили, изменилось ли что-то лично для них. Раньше было такое: докладываешь взводному, тот роте, то в батальон. Батальон: ждите, мы принимаем решение. Короче – было жестко. А теперь у нас командир взвода, вот такой мужик. С ним не страшно воевать. Если что, то сразу ответ. Да-да, большая разница,

– рассказал об изменениях военнослужащий ВСУ Денис.



Инструкторы учили украинских солдат тому, чему учат британских или американских Инструкторы учили украинских солдат тому, чему учат британских или американских



От тактической подготовки и быстрого оказания первой помощи От тактической подготовки и быстрого оказания первой помощи



До того, как правильно пользоваться картами и координировать действия в подразделении До того, как правильно пользоваться картами и координировать действия в подразделении

Натовские инструкторы ценны здесь, на передовой, не только тем, что делают украинские подразделения на линии огня более эффективными. Они помогают воинам новой укранской армии понять то, чего не пишут в книжках. "Вот все говорят: мы переходим на стандарты НАТО, вся армия гремит, открываешь любую армейскую газету... Кто их видел, эти стандарты НАТО, кто их понимает? Даже люди, которые говорят о стандартах НАТО, плохо понимают, что такое стандарты НАТО. А это – люди вживую. Вот они стандарты НАТО пришли", – сказал офицер ВСУ Богдан Александрович. Британские офицеры довольны изменениями в украинской армии. И хотят работать здесь, ведь еще есть над чем, они полны оптимизма. Люди в вашей стране очень образованные. Надо просто направить их знания и энергию в современное русло,

– подчеркнул полковник, командир операции "Орбитал" Маркус Эванс. Украинские офицеры и сами понимают, что работы впереди еще много. Видели как работает их штаб, видели, как работает их обеспечение. И, возможно, у нас получится еще лучше,

– утверждает, подшучивая, офицер ВСУ Богдан Александрович.



Украинские военные чувствуют изменения и довольны учениями