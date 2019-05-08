Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины

В течение последних 5 лет тысячи инструкторов из стран НАТО учили украинских военных и были консультантами в Минобороны. Одна из таких учебных миссий – "Орбитал" – работает в Украине и сейчас.

С руководителем "Орбитал" я встретился на Донбассе, почти на передовых позициях недалеко от Донецка. Британский полковник Маркус Эванс, командир операции, приехал в один из батальонов, который они учили раньше, чтобы проверить была ли их наука полезна для украинцев.

Читайте также: Результаты сотрудничества с НАТО: что думают военные на передовой

Для него это уже шестая подобная операция. Они проходили не только в Украине. Во время последней под его руководством прошли подготовку около 18 тысяч военнослужащих. Батальон, который посещают британцы – не менее легендарный. Воевали в ДАПе, были в Иловайске – воины почти всегда держат опасные участки.

Я поговорил с Маркусом Эвансом, а также с украинским полковником, командиром механизированного батальона Богданом Дмитруком и с солдатом его батальона. Все это, чтобы понять: когда наше войско перейдет на стандарты НАТО, каких успехов уже достигли и какие нерешенные проблемы до сих пор существуют.



Командир операции "Орбитал" Маркус Эванс



Командир мотострелкового батальона ВСУ Богдан Дмитрук

Переход на стандарты НАТО

Об успехах в переходе на стандарты НАТО говорят сейчас много. В целом Маркус Эванс во время всего разговора выражает свое восхищение Украиной, украинской армией и тем, с каким вдохновением украинцы работают над развитием собственного войска. Говорит об определенных успехах, но четкой оценки не дает.

Украинский офицер высказывается более четко. Богдан Александрович, объясняет: переход на натовские стандарты – вещь не простая, хотя бы потому, что не существует никакого документа под названием "Стандарты НАТО". Только постоянное общение с военными из США, Великобритании, Франции, Германии поможет понять, что же такое эти "стандарты". Именно поэтому он очень ценит такое обучение. И добавляет: учатся не только украинцы, иностранцы также перебирают наш опыт. Такой войны с применением современного вооружения с обеих сторон, еще не было. Наше войско в этом первопроходец. Это мнение поддерживает и британский полковник.

Видео: комментарий Маркуса Эванса

Децентрализация в Вооруженных силах

Если говорить о конкретных изменениях, британский полковник указывает на одну из самых больших проблем – чрезмерная централизация. Он считает, что это наследство Советского Союза, от которого необходимо избавляться. Именно децентрализация, то есть передача полномочий и ответственности из руководящего состава на офицеров низших звеньев, и является основным предметом учений этой миссии. Британский полковник утверждает, что уровень образования среди украинских военных высок, и считает, что это надо использовать.

Украинский полковник, в штабе которого и происходит прием британцев, подтверждает существование проблемы. Говорит, что именно это и подобные учения подтянули его офицеров и помогли воплотить эту децентрализацию в жизнь.

Конечно, верится в такую ​​историю с трудом – децентрализация в украинской армии. Поэтому сразу после разговора идем на передовые позиции к ребятам, чтобы спросить у солдат, заметили ли они эту реформу. Пока идем, офицер штаба, нас сопровождает, предупреждает: на взводном пункте руководит командир взвода, там старший он. И когда мы приходим туда, офицер штаба, и по званию, и по должности существенно выше взводного, отходит в сторону. И далее отдает приказы лейтенант.

Однако лучше подтвердить существование изменений может только солдат. Ведь все, что происходит, он испытывает на себе: решают командиры, а копает солдат. И вот в одном из таких окопов спрашиваем одного из солдат по имени Денис, есть ли реформа. И он подтверждает, мол, взводный – классный мужик; только какая-то провокация – дают ответ, без согласования со штабом.

Однако стоит отметить – это конкретный батальон. Считать, что так во всем войске – рано. Я приведу только один пример. Когда мы оставляем командный пункт батальона, Богдан Александрович говорит: "Пошел я машину ремонтировать". И я с не доверием спрашиваю: "Почему сам?" – в батальоне точно есть солдаты-механики. "А зачем отвлекать, я сам эту машину знаю прекрасно, лучше всех", – такой пример наверное идеально объясняет, почему в этом батальоне децентрализация прижилась.

Видео: рассказ солдата Дениса о децентрализации в действии

Бюрократия в Вооруженных силах

Бюрократия в ВСУ – это что-то фантастическое. И Маркус Эванс тоже обратил на это внимание. Это еще одна колоссальная проблема, которую надо решать. Количество бумаг настолько огромно, что если их все писать, то времени, чтобы заниматься всем остальным, просто не будет.

Читайте также: Военные инструкторы из США прибыли в Украину для совместных учений

"Сейчас в армии внедряют электронные системы учета", – рассказывает Богдан Дмитрук. Кроме уменьшения количества бюрократии, это уменьшит еще и количество коррупции, по его мнению. Когда каждый солдат будет четко знать, что он может получить, когда каждый сержант по материальному обеспечению будет четко знать, что есть, – не получится их обмануть и выманить из них какие-то мелкие взятки. Так будет работать и на более высоких уровнях, считает офицер. Однако сам же и добавляет – все это только на начальных этапах внедрения.

Видео: комментарий полковника Богдана Дмитрука

Выводы

Поэтому, если подытожить: наше войско имеет большой прогресс, и в увеличении бюджетов и в закупке техники, и в индивидуальной подготовке солдат и офицеров. Постепенно вводятся новейшие системы обеспечения, а в отдельных подразделениях внедряются новейшие западные системы организации и управления.

Читайте также: Исследовали тактику российских оккупантов: военная делегация США побывала в зоне боевых действий

Но до общего перерождения войска еще далеко. И над этим еще надо очень долго работать. Выявлять системные проблемы, освещать их. И думать в том числе и при поддержке западных партнеров, о том, как их решить.