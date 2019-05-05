Досліджували тактику російських окупантів: військова делегація США побувала у зоні бойових дій

"Американські військові вивчили здобуту підрозділами Об'єднаних сил інформацію щодо тактики дій підрозділів (груп) російських окупаційних військ та заходів з протидії, які застосовують українські військовослужбовці", – повідомляє прес-центр штабу ООС.

Читайте також: Військові інструктори зі США прибули до України для спільних навчань

Ще одним напрямком роботи делегації стало дослідження умов експлуатації американського обладнання, наданого в рамках матеріально-технічної допомоги нашій країні.

"Сьогодні ми завершуємо дводенний візит військової делегації посольства США на чолі із сухопутним аташе. Головна мета візиту була вивчити ситуацію, яка зараз на передовій. Ми відвідали декілька частин, які розташовані на передньому краї. Ми з ними поспілкувалися. Ми оцінили ті матеріально-технічні засоби, що було передані США і використовуються зараз в наших підрозділах. На завершення в нас сьогодні тиловий район, ремонтний та інженерний підрозділи нам показали свої можливості", – розповів начальники групи військового співробітництва штабу ООС Олег Бартош.

Читайте також: Результати співпраці з НАТО: що думають військові на передовій

Також свої враження про дводенний візит висловив і військовий аташе при посольстві США в Україні Пол Шмітт.

Ми побували в різних частинах українських сил по фронту і в тилу. І було дуже прекрасне враження. І ми дуже раді і бачити, і працювати з нашими партнерами. І знову ж таки – Україна сьогодні проявляє себе професійною армією,

– зазначив військовий аташе при посольстві США в Україні Пол Шмітт.