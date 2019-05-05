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      Исследовали тактику российских оккупантов: военная делегация США побывала в зоне боевых действий

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      Исследовали тактику российских оккупантов: военная делегация США побывала в зоне боевых действий
      / Screenshot

      Военная делегация посольства США, которая прибыла на территории Донецкой и Луганской областей на несколько дней, ознакомилась с текущей безопасностной и оперативной обстановкой в зоне боевых действий, провела встречи с командованием бригад и батальонов. 5 мая делегация провела последний день визита и сделала свои выводы.

      "Американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мер противодействия, которые применяют украинские военнослужащие", – сообщает пресс-центр штаба ООС.

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      Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране.

      "Сегодня мы завершаем двухдневный визит военной делегации посольства США во главе с сухопутным атташе. Главная цель визита была изучить ситуацию, которая сейчас на передовой. Мы посетили несколько частей, которые расположены на переднем крае. Мы с ними пообщались. Мы оценили те материально-технические средства, которые были переданы США и используются сейчас в наших подразделениях. В завершение у нас сегодня тыловой район, ремонтное и инженерное подразделения нам показали свои возможности", – рассказал начальник группы военного сотрудничества штаба ООС Олег Бартош.

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      Также свои впечатления о двухдневном визите высказал и военный атташе при посольстве США в Украине Пол Шмитт.

      Мы побывали в разных частях украинских сил по фронту и в тылу. И было очень прекрасное впечатление. И мы очень рады и видеть, и работать с нашими партнерами. И опять же – Украина сегодня проявляет себя профессиональной армией,
      – отметил военный атташе при посольстве США в Украине Пол Шмитт.

       

      blog_ava
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      Теги: Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Новости США Война на Донбассе Новости Украины
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