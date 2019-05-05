Исследовали тактику российских оккупантов: военная делегация США побывала в зоне боевых действий

"Американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мер противодействия, которые применяют украинские военнослужащие", – сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране.

"Сегодня мы завершаем двухдневный визит военной делегации посольства США во главе с сухопутным атташе. Главная цель визита была изучить ситуацию, которая сейчас на передовой. Мы посетили несколько частей, которые расположены на переднем крае. Мы с ними пообщались. Мы оценили те материально-технические средства, которые были переданы США и используются сейчас в наших подразделениях. В завершение у нас сегодня тыловой район, ремонтное и инженерное подразделения нам показали свои возможности", – рассказал начальник группы военного сотрудничества штаба ООС Олег Бартош.

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Также свои впечатления о двухдневном визите высказал и военный атташе при посольстве США в Украине Пол Шмитт.

Мы побывали в разных частях украинских сил по фронту и в тылу. И было очень прекрасное впечатление. И мы очень рады и видеть, и работать с нашими партнерами. И опять же – Украина сегодня проявляет себя профессиональной армией,

– отметил военный атташе при посольстве США в Украине Пол Шмитт.