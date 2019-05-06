Україна не змінить курс на ЄС і НАТО: віце-прем'єр назвала головні причини

Зовнішній курс держави у напрямку інтеграції до Євросоюзу і НАТО закріплений у Конституції та його підтримує більшість українців. Відтак, цей шлях є незворотнім.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з дипломатами держав-членів ЄС зауважила, що жодна зміна вищого керівництва країни не може змінити курс зовнішньополітичний країни.

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Вона також назвала 2 найголовніші запобіжники, що унеможливлюють розворот України від курсу на ЄС та НАТО.

Це передовсім вибір та бажання більшості українців бути частиною європейської та євроатлантичної спільноти, а також зафіксований в Конституції стратегічний курс до Євросоюзу та Північноатлантичного Альянсу. Відтак, переконана, жодна зміна керівництва держави не пригальмує наші інтеграційні процеси. Цей шлях є незворотнім, і роль ЄС також є дуже важливою,

– наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Наразі у Кабміні також працюють над transition book – допомогою для наступного уряду щодо продовження розпочатих нинішнім урядом євроінтеграційних реформ.

"Допоки триватиме перехідний період – парламентські вибори, формування нового уряду, важливо не втратити час, а продовжити реалізацію розпочатих реформ. Відтак інструкції, підготовлені моєю командою євроінтеграторів, стануть дієвим інструментом для наших наступників уже з нового уряду", – додала чиновниця.

Також, віце-прем'єр підкреслила, що за останні три роки Україна досягла якісного діалогу з ЄС і НАТО – співпраця стала більш системною, передбачуваною та ефективною.

Чи підтримують українці вступ в НАТО? Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.