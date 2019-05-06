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      Украина не изменит курс на ЕС и НАТО: вице-премьер назвала главные причины

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      Украина не изменит курс на ЕС и НАТО
      Украина не изменит курс на ЕС и НАТО / Фото из открытых источников

      Внешний курс государства в направлении интеграции в Евросоюз и НАТО закреплен в Конституции и его поддерживает большинство украинцев. Следовательно, этот путь является необратимым.

      Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с дипломатами государств-членов ЕС отметила, что ни одна смена высшего руководства страны не может изменить внешнеполитический курс страны.

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      Она также назвала 2 главных предохранителя, которые исключают разворот Украины от курса на ЕС и НАТО.

      Это прежде всего выбор и желание большинства украинцев быть частью европейского и евроатлантического сообщества, а также зафиксированный в Конституции стратегический курс в Евросоюз и Североатлантический Альянс. Следовательно, убеждена, ни одна смена руководства государства не притормозит наши интеграционные процессы. Этот путь является необратимым, и роль ЕС тоже является очень важной,
      – отметила Климпуш-Цинцадзе.

      Сейчас в Кабмине работают над transition book – помощью для следующего правительства относительно продолжения начатых нынешним правительством евроинтеграционных реформ.

      "Пока будет длиться переходный период – парламентские выборы, формирование нового правительства, важно не упустить время, а продолжить реализацию начатых реформ. Поэтому инструкции, подготовленные моей командой евроинтеграторов, станут действенным инструментом для наших преемников уже из нового правительства", – добавила чиновница.

      Также, вице-премьер подчеркнула, что за последние три года Украина достигла качественного диалога с ЕС и НАТО – сотрудничество стало более системным, предсказуемым и эффективным.

      Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО? Согласно результатам исследования, которое провела Социологическая группа "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6000 украинцев в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины НАТО Евросоюз Новости политики Евроинтеграция
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