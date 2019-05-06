Кравчук спрогнозировал сроки вступления Украины в НАТО

Украина имеет все шансы для того, чтобы подать заявку на членство в Североатлантический альянс еще до 2024 года.

Такое мнение высказал первый Президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф".

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По его словам, Украина сейчас должна продемонстрировать свою готовность на членство в НАТО. Необходимо провести ряд важных реформ, в частности, военную и экономическую.

Я думаю, перспективы есть, потому что во многих документах НАТО записано, что двери альянса для Украины открыты,

– пояснил политик.

Он вспомнил, что Петр Порошенко обещал подать в 2024 году заявку о вступлении в НАТО. Однако, по его словам, это можно сделать быстрее.

Кравчук назвал две причины, из-за которых Украина раньше не могла получить членство:

Украину побаивались в НАТО. Они считали, что страна будет нести туда недостаточно развитые правовые, политические и военные системы, а это для альянса будет нагрузкой. Альянс боялся действий России. РФ угрожала, что будет действовать также соответствующим образом, потому что она не хочет, чтобы границы НАТО приблизились к границам России. А если Украина, мол, станет членом НАТО, то они приблизятся. Это не решенная политико-правовая схема.

Что такое НАТО?

Это военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization, который был создан 69 лет назад в Вашингтоне. С тех пор Альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).

Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО? Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6 тысяч украинцев старше 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.