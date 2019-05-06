10:10
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Кравчук спрогнозировал сроки вступления Украины в НАТО

      45 Читати новину українською
      Кравчук спрогнозировал сроки вступления Украины в НАТО
      Кравчук спрогнозировал сроки вступления Украины в НАТО / glavred.info

      Украина имеет все шансы для того, чтобы подать заявку на членство в Североатлантический альянс еще до 2024 года.

      Такое мнение высказал первый Президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф".

      Читайте также: Результаты сотрудничества с НАТО: что думают военные на передовой

      По его словам, Украина сейчас должна продемонстрировать свою готовность на членство в НАТО. Необходимо провести ряд важных реформ, в частности, военную и экономическую.

      Я думаю, перспективы есть, потому что во многих документах НАТО записано, что двери альянса для Украины открыты,
      – пояснил политик.

      Он вспомнил, что Петр Порошенко обещал подать в 2024 году заявку о вступлении в НАТО. Однако, по его словам, это можно сделать быстрее.

      Кравчук назвал две причины, из-за которых Украина раньше не могла получить членство:

      1. Украину побаивались в НАТО. Они считали, что страна будет нести туда недостаточно развитые правовые, политические и военные системы, а это для альянса будет нагрузкой.
      2. Альянс боялся действий России. РФ угрожала, что будет действовать также соответствующим образом, потому что она не хочет, чтобы границы НАТО приблизились к границам России. А если Украина, мол, станет членом НАТО, то они приблизятся. Это не решенная политико-правовая схема.

      Что такое НАТО?
      Это военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization, который был создан 69 лет назад в Вашингтоне. С тех пор Альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).

      Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО? Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6 тысяч украинцев старше 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 6 мая: дожди не отступят из большинства регионов Украины
      сегодня
      371
      Теги: Евросоюз Леонид Кравчук Реформы Новости политики НАТО Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сегодня , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1007
      Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      сегодня , 08:01 Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      1066
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 мая , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 887
      Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      5 мая , 22:00 Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1309
      Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      5 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      566
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Украина всегда на шаг позади Кремля, – британский полковник о выдаче паспортов РФ украинцам
       5 мая , 13:27
      ТОП-8 причин ДТП в Украине (Инфографика)
       18 января 2017 , 21:00
      Робот-байкер тестирует Kawasaki z900 RS от Akrapovic (видео)
       20 августа 2018 , 19:00
      Омелян: в Украине построить дорогу значительно дешевле, чем в ЕС
       23 апреля , 09:55
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук