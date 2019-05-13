Порошенко в Брюселле встретился со Столтенбергом: детали переговоров

Действующий украинский президент Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны, в частности, обсудили вопросы сотрудничества, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей.

Во время встречи с Столтенбергом Порошенко отметил, что законодательно определенный курс евроатлантической интеграции Украины является неизменным. Кроме того, по его словам, такой курс имеет мощную поддержку в украинском обществе.

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Действующий украинский президент выразил надежду, что страны-члены НАТО поддержат евроатлантические стремления Украины. Порошенко убеждает, Украина уже готова приступить к выполнению плана действий по членству в Альянсе.

В итоге стороны отметили важность следующего саммита НАТО в Лондоне для фиксации таких Украинская амбиций. В то же время обсуждался вопрос подготовки запланированного на июль 2019 визита в Украину Североатлантического Совета НАТО.

Кроме того, украинский гарант отметил важность дальнейшего развития сотрудничества Украины и НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей. Также Порошенко подчеркнул, что необходимо усиливать давление на Россию с целью освобождения пленных украинских моряков.

Йенс Столтенберг, со своей стороны, отметил реформы, которые на протяжении последних 5 лет были введены в Украине, в частности те, которые приблизили Украину к членству в НАТО. В то же время Порошенко поблагодарил его за последовательную консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за практическую помощь по укреплению обороноспособности Украины.

К слову, недавно Верховная Рада приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в КиевиРада проголосовала за проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве. Мероприятие состоится с 22 по 25 мая 2020 года и пройдет в Украине впервые.

Ранее директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заявляла, что Украина не может в кратчайшие сроки стать членом НАТО. А для того, чтобы вступить в Альянс в будущем, Киеву важно и дальше продолжать процесс реформ и укреплять оборонную сферу страны.

Вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре в случае успешного выполнения годовых национальных программ сотрудничества Украины с Альянсом невозможно. Прежде всего – нужно консенсусное политическое решение НАТО о предоставлении плана действий по членству, который является неотъемлемой частью процесса получения членства. Во-вторых, реформы должны быть реализованы. Не существует короткого пути к членству в НАТО. Мы инструменты, с помощью которых мы можем помочь и оказать поддержку, стимулировать Украину в этих реформах, и речь идет о Годовой национальной программе,

– подчеркнула она.

Что такое НАТО?

Это военно-политический союз, Международное название на английском – North Atlantic Treaty Organization. Организация была создана 69 лет назад в Вашингтоне. С тех пор Альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира располагается в Брюсселе (Бельгия).

Что известно о поддержке украинцев евроатлантической интеграции Украины?

Согласно результатам исследования, проведенного Социологическая группа "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6 тысяч украинцев старше 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.