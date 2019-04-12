В НАТО сделали новое заявление о вступлении Украины в Альянс

Украина не может в короткий срок стать членом Североатлантического альянса. Поэтому, чтобы вступить в НАТО в будущем, важно и дальше продолжать процесс реформ, укреплять оборонную сферу страны.

Об этом сказала директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова на 12-м форуме по безопасности в Киеве.

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Так, с 1949 года, когда был основан НАТО, и до сегодня количество членов организации выросло с 12 до 29 стран. Это показывает, что за 70 лет Альясн совершил большую работу и остается привлекательным для многих стран, которые сейчас хотят присоединиться к нему.

Маронкова добавила, что вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре в случае успешного выполнения годовых национальных программ сотрудничества Украины с Альянсом невозможно. Прежде всего – нужно консенсусное политическое решение НАТО о предоставлении плана действий относительно членства, который является неотъемлемой частью процесса получения членства.

Во-вторых, реформы должны быть реализованы. Не существует короткого пути к членству в НАТО. Мы имеем инструменты, с помощью которых мы можем помочь и оказать поддержку, стимулировать Украину в этих реформах, и речь идет о Годовой национальной программе,

– подчеркнула она.

Кроме того, в НАТО признают и поддерживают евроатлантические стремления Украины.

"Союзники в значительной степени поддерживают Украину политически и практически в укреплении ее институтов в секторе обороны и безопасности, чтобы сделать ее более прочной. Все это является текущей работой, и мы не можем спекулировать о любых временных рамках или любых других коротких путях к членству", – заявила Маронкова.

Что такое НАТО и как к нему относятся в Украине?​

НАТО – это военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization, был создан 69 лет назад в Вашингтоне. С тех пор альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).



46% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО, 32% – против, если бы в Украине проводили такой референдум. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-23 января 2019. Всего было опрошено 6000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.