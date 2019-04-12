17:41
12 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин
      Вєсті Кремля
      21:57, 11 апреля
      Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      21:08, 11 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      В НАТО сделали новое заявление о вступлении Украины в Альянс

      342 Читати новину українською
      Украина не сможет ускоренно вступить в НАТО
      Украина не сможет ускоренно вступить в НАТО / Фото из открытых источников

      Украина не может в короткий срок стать членом Североатлантического альянса. Поэтому, чтобы вступить в НАТО в будущем, важно и дальше продолжать процесс реформ, укреплять оборонную сферу страны.

      Об этом сказала директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова на 12-м форуме по безопасности в Киеве.

      Читайте также: ЕС, НАТО или Россия: куда приведет Украину внешняя политика нового президента

      Так, с 1949 года, когда был основан НАТО, и до сегодня количество членов организации выросло с 12 до 29 стран. Это показывает, что за 70 лет Альясн совершил большую работу и остается привлекательным для многих стран, которые сейчас хотят присоединиться к нему.

      Маронкова добавила, что вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре в случае успешного выполнения годовых национальных программ сотрудничества Украины с Альянсом невозможно. Прежде всего – нужно консенсусное политическое решение НАТО о предоставлении плана действий относительно членства, который является неотъемлемой частью процесса получения членства.

      Во-вторых, реформы должны быть реализованы. Не существует короткого пути к членству в НАТО. Мы имеем инструменты, с помощью которых мы можем помочь и оказать поддержку, стимулировать Украину в этих реформах, и речь идет о Годовой национальной программе,
      – подчеркнула она.

      Кроме того, в НАТО признают и поддерживают евроатлантические стремления Украины.

      "Союзники в значительной степени поддерживают Украину политически и практически в укреплении ее институтов в секторе обороны и безопасности, чтобы сделать ее более прочной. Все это является текущей работой, и мы не можем спекулировать о любых временных рамках или любых других коротких путях к членству", – заявила Маронкова.

      Что такое НАТО и как к нему относятся в Украине?​
      НАТО – это военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization, был создан 69 лет назад в Вашингтоне. С тех пор альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).

      46% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО, 32% – против, если бы в Украине проводили такой референдум. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-23 января 2019. Всего было опрошено 6000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.

      blog_ava
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
      сегодня
      49319
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Реформы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Головні висновки президентської кампанії 2019 року
      сегодня , 17:30 Головні висновки президентської кампанії 2019 року
      Крістіна Бердинських 16
      Третий Майдан Украина не переживет, или Что показала перепалка Зеленского и Порошенко
      сегодня , 17:00 Третий Майдан Украина не переживет, или Что показала перепалка Зеленского и Порошенко
      Ян Валетов 1012
      "Я вас почув – я вас забув": які слабкі сторони мають Порошенко та Зеленський
      сегодня , 16:30 "Я вас почув – я вас забув": які слабкі сторони мають Порошенко та Зеленський
      Віталій Шабунін 259
      Насколько законны электронные чеки и смогут ли они защитить покупателей
      сегодня , 16:16 Насколько законны электронные чеки и смогут ли они защитить покупателей
      Ірина Поліщук 73
      Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
      сегодня , 15:30 Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
      74
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Переговоры в Нормандском формате: наступит ли переломный момент?
       25 июля 2017 , 19:11
      Главные новости футбола 17 октября: Украина сделает скачок в рейтинге ФИФА, новые откровения Рафаилова
       18 октября 2018 , 07:00
      Как реагировать на незаконную остановку сотрудниками полиции: видео
       18 января , 10:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук