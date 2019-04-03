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      ЕС, НАТО или Россия: куда приведет Украину внешняя политика нового президента

      39 Читати новину українською

      По Конституции Украины внешнюю политику определяет президент. В начале февраля 2019 года направление на ЕС и НАТО закрепили в украинской Конституции. Во время Революции достоинства украинцы четко заявили о стремлении присоединиться к этим объединениям.

      Владимир Зеленский

      Новый президент будет решать задачи внешней политики. Ранее лидер первого тура Владимир Зеленский высказывался скептически относительно евроатлантических перспектив.

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      "Мое мнение такое, что я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут", – рассказал кандидат в президенты Владимир Зеленский.

      Однако перед выборами он сменил внешнеполитическое направление. Зеленский стал утверждать, что хотел бы, чтобы Украина была в ЕС и НАТО.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      В его предвыборной программе закреплено движение в НАТО. Относительно ЕС, то там только обещание подписать соглашение об открытом небе. Кандидат утверждает, что решать вопрос европейского пути Украины должны украинцы.

      Должен быть референдум. Украинцы сами должны решать куда мы должны вступать,
      – заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский.

      Из-за таких расхождений победителя первого тура выборов европейские политики призвали к конкретике. Они утверждают, что Зеленский должен до  второго тура конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать.

      Петр Порошенко

      Второй полуфиналист Петр Порошенко конкретный в своих заявлениях. Он влиял на закрепление евроатлантических стремлений в Конституции. А во время предвыборной кампании 2014 года называл сроки вступления в ЕС.

      Цель наших амбициозных реформ достичь европейских стандартов жизни и подготовиться к тому, чтобы в 2020 году подать заявку на членство в Европейском Союзе,
      – заявлял Петр Порошенко.

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко

      В 2019 году Порошенко называет уже другую дату. В его предвыборной программе обещание подать заявку на вступление в ЕС в 2023 году. Правда, перед самыми выборами Порошенко начал сомневаться в собственных обещаниях.

      В следующие пять лет Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС и НАТО. Я буду честен, возможно, еще не пересечет финишную ленту,
      – сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

      Однако обещания Петра Порошенко не комментируют в Брюсселе. Внимание европейских чиновников приковано к коррупционным скандалам в окружении президента и торможении создания Антикоррупционного суда.

      "Для нас важным должно оставаться, чтобы изменения, начавшиеся в Украине, которая относится к важнейшим странам-соседям, продолжались", – рассказала депутат Европарламента Ребекка Хармс.

      Восстановление территориальной целостности

      Не менее важным чем реформы является прекращение российской агрессии. Оба кандидата в президенты заявляют, что вернут оккупированные территории, но по-разному. Порошенко настаивает на введении миротворческой миссии ООН в Донбассе.

      А Зеленский говорит, что привлечет к Нормандскому формата Великобританию и США. Однако Москва не соглашается ни на одно из этих предложений, поэтому не стоит ожидать быстрого решения вопроса деоккупации.

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      Через две недели украинцы выберут своего руководителя, который будет представлять Украину на международной арене. Западные партнеры и страна-агрессор узнают с кем будут иметь дело: с неопытным Зеленским или связанным с коррупционерами Порошенко.

      Вибори
      Кого поддерживали по областям Украины

       

       

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Украины Евросоюз НАТО
      Источник: 24 канал
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