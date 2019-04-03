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      Требования Зеленского к Порошенко: почему команде президента не нужно вестись

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      Требования Зеленского к Порошенко
      Требования Зеленского к Порошенко / 24 канал

      Команда кандидата-комика Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему президенту Петру Порошенко. Многие из них выглядят нереальными.

      Как отметила депутат "Самопомочи" Татьяна Острикова, в прямом эфире 24 каналу, это определенная подсказка действующему президенту, что ему нужно сделать, чтобы люди быстро почувствовать изменения и он признал свои ошибки.

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      "Даю подсказку команде Зеленского – здесь не надо шутить, обнародование оффшорных компаний президента или еще кого-то из высокопоставленных чиновников – украинцам ничего не даст", – сказала депутат.

      зеленський порошенко
      Требования Зеленского к Порошенко

      Действенный механизм – это внесение изменений в налоговый кодекс о введении налогообложения в Украине компаний, принадлежащих ее гражданам, а находятся в иностранных оффшорных юрисдикциях. Это обязательство президента, он взял на себя в 2015 или 2016 году. После скандала Panama Papers,
      добавила депутат.

      На такие требования команды Зеленского отреагировала Ирина Геращенко, которая напомнила, что изменения в законы принимает Верховная Рада, а не президент.

      По словам политолога Алексея Минакова, учитывая стартовые условия перед вторым туром, Владимир Зеленский мог бы ничего не делать в течение этих трех недель и он бы победил.

      Как видим, команда Зеленского не сидит без работы, она идет в наступление и задает повестку дня, показывает, что доминирует. Команда комика-кандидата заставляет реагировать президента. На мой взгляд, реакция Геращенко – это ошибка, не стоит вестись на эти условия для действующего президента. Это очень дерзко, определенный троллинг команды Порошенко,
      – добавил политолог.

      "Стратегия действующего президента Порошенко – это любой способ затянуть Зеленского на дебаты, потому что он, как политическая акула будет жонглировать цифрами, фактами, использовать войну, дипломатию. А команда Зеленского в свою очередь говорит, что президент относится к старой элите и им не с кем дебатировать. Поэтому они хотят избежать этих дебатов. Перечень этих требований – это асимметричный удар. Однако шутить в государственном плане не стоит", – подытожил Алексей Минаков.

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      После подсчета ЦИК 99.99% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

      вибори зеленський порошенко
      Результаты национального экзит-пола

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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