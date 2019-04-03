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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      ЄС, НАТО чи Росія: куди приведе Україну зовнішня політика нового президента

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      За Конституцією України зовнішню політику визначає президент. На початку лютого 2019 року напрямок на ЄС і НАТО закріпили в українській Конституції. Під час Революції гідності українці чітко заявили про прагнення приєднатися до цих об'єднань.

      Володимир Зеленський

      Новий президент буде вирішувати завдання зовнішньої політики. Раніше лідер першого туру Володимир Зеленський висловлювався скептично щодо євроатлантичних перспектив.

      Читайте також: Вимоги Зеленського до Порошенка: чому команді президента не потрібно вестися

      "Моя думка така, що я ніколи не ходжу в гості, коли мене не кличуть", – розповів кандидат у президенти Володимир Зеленський.

      Проте перед виборами він змінив зовнішньополітичний напрямок. Зеленський почав стверджувати, що хотів би, щоб Україна була в ЄС та НАТО.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      В його передвиборчій програмі закріплений рух в НАТО. Щодо ЄС, то там лише обіцянка підписати угоду про відкрите небо. Кандидат стверджує, що розв'язувати питання європейського шляху України повинні українці.

      Повинен бути референдум. Українці самі повинні вирішувати куди ми маємо вступати,
      – заявив кандидат у президенти Володимир Зеленський.

      Через такі розбіжності переможця першого туру виборів європейські політики закликали до конкретики. Вони стверджують, що Зеленський повинен до другого туру конкретно вказати, за що він виступає та яка команда політиків буде його підтримувати.

      Петро Порошенко

      Другий півфіналіст Петро Порошенко конкретніший у своїх заявах. Він впливав на закріплення євроатлантичних прагнень до Конституції. А під час передвиборчої кампанії 2014 року називав терміни вступу в ЄС.

      Мета наших амбітних реформ досягти європейських стандартів життя і підготуватися до того, щоби у 2020 році подати заявку на членство в Європейському Союзі,
      – заявляв Петро Порошенко.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      У 2019 році Порошенко називає вже іншу дату. В його передвиборчій програмі обіцянка подати заявку на вступ до ЄС у 2023 році. Щоправда, перед самими виборами Порошенко почав сумніватися у власних обіцянках.

      В наступні п'ять років Україна вже впритул наблизиться до членства в ЄС та НАТО. Я буду чесний, можливо, ще не перетне фінішну стрічку, 
      – повідомив Президент України Петро Порошенко.

      Проте обіцянки Петра Порошенка не коментують в Брюсселі. Увага європейських чиновників прикута до корупційних скандалів в оточенні президента та гальмуванні створення Антикорупційного суду.

      "Для нас важливим має залишатися, аби зміни, що почалися в Україні, яка належить до найважливіших країн-сусідів, продовжувалися", – розповіла депутатка Європарламенту Ребекка Гармс.

      Відновлення територіальної цілісності

      Не менш важливим за реформи є припинення російської агресії. Обидва кандидати в президенти заявляють, що повернуть окуповані території, але по-різному. Порошенко наполягає на запровадженні миротворчої місії ООН на Донбасі.

      А Зеленський каже, що залучить до Нормандського формату Велику Британію та США. Проте Москва не погоджується на жодну з цих пропозицій, тому не варто очікувати швидкого розв'язання питання деокупації.

      Читайте також: Вільно і чесно: на Заході прокоментували вибори президента України

      За два тижні українці оберуть свого керманича, який представлятиме Україну на міжнародній арені. Західні партнери та країна-агресор дізнаються з ким матимуть справу: з недосвідченим Зеленським або пов'язаним з корупціонерами Порошенком.

      Вибори
      Кого підтримували по областях України

       

       

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      Вимоги Зеленського до Порошенка: чому команді президента не потрібно вестися
      3 квітня
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      Автор: Марія Савчук
      Теги: НАТО Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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