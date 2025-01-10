Росія знову тероризує мирне населення України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про чергову повітряну атаку

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

00:33, 10 січня БпЛА у напрямку Миргорода з півдня!

00:26, 10 січня Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

00:10, 10 січня Актуальна карта повітряних тривог Карта повітряних тривог