Росія знову тероризує мирне населення України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про чергову повітряну атаку
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
00:33, 10 січня
БпЛА у напрямку Миргорода з півдня!
00:26, 10 січня
Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
00:10, 10 січня
Актуальна карта повітряних тривог
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00:05, 10 січня
Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!