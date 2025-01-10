Россия снова терроризирует мирное население Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно об очередной воздушной атаке
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