Россия снова терроризирует мирное население Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно об очередной воздушной атаке

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00:33, 10 января БпЛА в направлении Миргорода с юга!

00:26, 10 января Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

00:10, 10 января Актуальная карта воздушных тревог Карта воздушных тревог