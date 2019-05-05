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      Порошенко говорил, что украинская армия на 90% отвечает стандартам НАТО: почему это неправда

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      Почему Украине далеко до стандартов НАТО
      Почему Украине далеко до стандартов НАТО / 24 канал

      Структура всех организаций в оборонном секторе Украины до сих пор остается советской. Это прежде всего касается бумажной работы и на каком месте находятся солдаты. Кроме того, официальный Киев неправильно осуществляет финансирование своей армии.

      Как заметил британский полковник Глен Грант, если рассмотреть технические стандарты (в НАТО больше более 1000 таких стандартов), то сейчас Украина подписала только 5, а может 6. А во-вторых, в Украине структура всех организаций (способ работы и построение организационной работы ) до сих пор остается советской, передает "Громадське".

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      "Они вообще не соответствуют стандартам НАТО. Не только структурно, но и в том, как НАТО работает. НАТО работает совсем по-другому", – объяснил он.

      Также Грант привел пример, как следует организовать работу по стандартам НАТО.

      Главные лидеры в министерстве обороны – политические директора, а не министры. Министры приходят и уходят, они – политические. А вот мозг министерства обороны – политический директор, который является старшим госслужащим части. А в случае Финляндии, которая не является членом НАТО, следующий министр обороны занимается этим три года, прежде чем стать министром. Политический директор – руководитель, который балансирует бюджет, решает, на что мы должны тратить деньги путем переговоров, дискуссии: почему мы это делаем, если вы этим занимаетесь? Можем ли мы одолжить ваши, например, средства противовоздушной обороны, которые являются невероятно дорогими,
      – убеждает британский военный.

      По его словам, всей этой работы, которая заключается во взаимодействии с другими странами и переговорах с госсекретарем и руководителями вооруженных сил, чтобы все работало, в Украине нет.

      "Министерством обороны должен управлять министр обороны – он руководит деньгами, всеми ресурсами и тому подобное. А в Украине это делают заместители министров, министр. Они политизировали вещи, которыми должны управлять государственные служащие. Когда ты начинаешь делать такие вещи, ты в конце концов получаешь круг неправильных решений. Проблемы не решаются так, как должны, потому что никто не обращает на длительное расходование денег", – добавляет он.

      В то же время Грант заметил, что в странах НАТО финансирование идет по принципу: 33% – на эффективный личный состав, 33% – инвестиции и новое оборудование и 33% – на тренировку и обучение.

      "Сейчас мне кажется, что в Украине 70% идет на людей. Это значит, что на оборудование денег почти не остается. Именно поэтому она ничего не покупает. А еще не остается денег на тренировки и обучение. Все эти вещи – базовые принципы НАТО" , – подчеркнул он.

      Правда, говорит Грант, не все страны НАТО придерживаются этой концепции. Но страны, которые имеют реалистичную базу для операций больше склоняются именно к такому.

      Второй фундаментальный принцип реформ, к которому я отношусь критически, – если вы пойдете в любое министерство обороны страны, находящейся в состоянии войны, всюду на первом месте стоят солдаты. Не генералы. И самые важные люди в армии – новички, которые приходят. Потому что они будут оказывать долговременное влияние на армию, ведь эти солдаты могут в итоге занять руководящие должности. Вы должны их тренировать, заботиться о них в течение их пути. Собственно, будущее зависит от того, как вы заботитесь о своих солдатах. Надо удержать лучших,
      – констатировал полковник.

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      Еще одна вещь, из-за которой, по мнению Гранта, украинская армия  не избавилась от советизации, – это бумажная работа.

      "Все даже ухудшается, потому что контроль важнее результаты. Все контролируется документацией. Это правда, что есть даже журналы для проверки журналов. Я имею в виду, что это доведение вещей до абсурда. Вы не должны заполнять бумажную форму для каждого боеприпаса, которым стреляете", – подытожил он.

      Ранее директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова отмечала, что Украина не может в короткий срок стать членом НАТО.
      А для того, чтобы вступить в Альянс в будущем, Киеву важно и дальше продолжать процесс реформ и укреплять оборонную сферу страны.

      Вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре в случае успешного выполнения годовых национальных программ сотрудничества Украины с Альянсом невозможно. Прежде всего – нужно консенсусное политическое решение НАТО о предоставлении плана действий по членству, который является неотъемлемой частью процесса получения членства. Во-вторых, реформы должны быть реализованы. Не существует короткого пути к членству в НАТО. Мы инструменты, с помощью которых мы можем помочь и оказать поддержку, стимулировать Украину в этих реформах, и речь идет о Годовой национальной программе,
      – отметила она.

      Что такое НАТО?
      Это военно-политический союз, Международное название на английском – North Atlantic Treaty Organization. Организация была создана 69 лет назад в Вашингтоне. С тех пор Альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира располагается в Брюсселе (Бельгия).

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И НАТО:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины НАТО
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