Движение в НАТО и ЕС: чего ожидать от Зеленского

По результатам экзит-полла, с большим отрывом в президентских выборах в Украине лидирует шоумен Владимир Зеленский. Генсек Совета Европы уже поздравил его с победой и подчеркнул, что готов поддерживать Украину на пути реформ.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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О реакции Запада

Кулеба подчеркнул, что Европа прежде всего – это демократические процедуры. Поэтому если выборы в Украине состоялись честно и прозрачно, то их результат должны воспринять. Стоит помнить, что в Совете Европы не только хвалят и поддерживают, но и дают ценные рекомендации относительно того, что и как лучше делать.

Поэтому мы будем видеть конкретную реакцию наших европейских партнеров уже на ту политику, которую будет реализовывать новый президент,

– пояснил постоянный представитель Украины при СЕ.

И добавил: о признании результатов и поддержке на первом этапе – ни у кого нет сомнений.

О международном курсе Украины

Кулеба объяснил, что принципиальных различий между видением внешней политики со стороны Зеленского и той, которая была до этого, не видит. Хотя и есть определенные нюансы, которые он заметил в интервью и публичных заявлениях лидера президентских выборов.

Надо смотреть на тех людей, которые будут отвечать за внешнюю политику и на те первые шаги, которые будет делать сам Зеленский. Народ Украины свой выбор сделал и мы продолжим двигаться на Запад и строить справедливую европейскую страну,

– заверил дипломат.

По его мнению, не стоит забывать, что хотя внешняя политика и относится к сфере компетенции президента, но есть Конституция, в которой четко записано, что Украина движется к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО. Когда это наступит и какие процедуры мы пройдем – это другие вопросы. Но движение необратимо.

"Сейчас все, затаив дыхание, будут ждать, куда совершит свой первый визит новоизбранный президент. Это – всегда политический сигнал и определение ключевого приоритета", – подытожил Кулеба.



Результаты Национального экзит-пола