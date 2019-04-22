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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Движение в НАТО и ЕС: чего ожидать от Зеленского

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      По результатам экзит-полла, с большим отрывом в президентских выборах в Украине лидирует шоумен Владимир Зеленский. Генсек Совета Европы уже поздравил его с победой и подчеркнул, что готов поддерживать Украину на пути реформ.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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      О реакции Запада

      Кулеба подчеркнул, что Европа прежде всего – это демократические процедуры. Поэтому если выборы в Украине состоялись честно и прозрачно, то их результат должны воспринять. Стоит помнить, что в Совете Европы не только хвалят и поддерживают, но и дают ценные рекомендации относительно того, что и как лучше делать.

      Поэтому мы будем видеть конкретную реакцию наших европейских партнеров уже на ту политику, которую будет реализовывать новый президент,
      – пояснил постоянный представитель Украины при СЕ.

      И добавил: о признании результатов и поддержке на первом этапе – ни у кого нет сомнений.

      О международном курсе Украины

      Кулеба объяснил, что принципиальных различий между видением внешней политики со стороны Зеленского и той, которая была до этого, не видит. Хотя и есть определенные нюансы, которые он заметил в интервью и публичных заявлениях лидера президентских выборов.

      Надо смотреть на тех людей, которые будут отвечать за внешнюю политику и на те первые шаги, которые будет делать сам Зеленский. Народ Украины свой выбор сделал и мы продолжим двигаться на Запад и строить справедливую европейскую страну,
      – заверил дипломат.

      По его мнению, не стоит забывать, что хотя внешняя политика и относится к сфере компетенции президента, но есть Конституция, в которой четко записано, что Украина движется к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО. Когда это наступит и какие процедуры мы пройдем – это другие вопросы. Но движение необратимо.

      "Сейчас все, затаив дыхание, будут ждать, куда совершит свой первый визит новоизбранный президент. Это – всегда политический сигнал и определение ключевого приоритета", – подытожил Кулеба.

      Вибори-2019
      Результаты Национального экзит-пола

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Евросоюз НАТО
      Источник: 24 канал
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