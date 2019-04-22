Откроют ли против Порошенко уголовные дела: ответ политолога

Петр Порошенко, если сложит полномочия президента Украины, может стать фигурантом уголовных дел. Без иммунитета действующему гаранту, вероятно, припомнят скандальную газовую схему "Роттердам+" и коррупционные схемы в "Укроборонпроме".

Политолог Олег Саакян в эфире 24 канала рассказал, что, по его мнению, уголовные дела против Петра Порошенко после поражения открываться не будут.

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Попробуют договориться. В принципе, Зеленский уже намекнул, если Петр Порошенко пойдет на политическую пенсию, то на него действительно не будет никаких причин давить, открывать производство,

– отметил политолог.

По его словам, всем понятно, если начать "раскручивать клубок", то он так или иначе выведет на действующего президента.

"Мы его (Порошенко, – 24 канал) обвинять не можем, но определенная часть ответственности будет на нем лежать, как минимум, публичная", – добавил Саакян.

Он сказал, что Петр Порошенко на фоне всей этой ситуации попытается подписать языковой закон и создать для себя определенное положительное амплуа.

"Ирония в том, что скорее всего Петр Порошенко попытается пойти на выборы в Европарламент и здесь фактически они с Яценюком снова станут конкурентами, потому что Арсений Петрович также хочет идти именно туда. И здесь будут интересны политические разборки", – пояснил гость студии.



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