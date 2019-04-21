Каким будет политическое будущее Порошенко: мнение экспертов

По результатам экзит-пола во втором туре президентских выборов в Украине с большим отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко уже позвонил политику и заверил, что готов ему помогать. Кроме этого, Порошенко подчеркнул, что уходить из политики не собирается.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказали нардеп Мустафа Найем и политолог Александр Солонтай.

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О шансах Порошенко на парламентских выборах

Солонтай убежден, что Порошенко – точно не победитель предстоящих парламентских выборов. Это становится понятно, если хорошо проанализировать, как завершалась работа политической силы президента после того, как он уходил с должности.

Смогли удержаться НДП и Объединенная социал-демократическая партия после того, как Кучма перестал быть президентом? Нет. То же самое с партией Ющенко "Наша Украина", которую он создавал вместе с Порошенко. Смогла "Партия регионов" оправиться после бегства Януковича и заново стать политической силой без него? Тоже нет,

– отметил политолог.

И напомнил, что БПП – партия, которая была создана путем слияния блока Кличко и частной партии Порошенко "Солидарность". Ответ на вопрос о том, имеет ли она перспективу как президентская партия завершить политический сезон на выборах после того, как Порошенко перестанет быть президентом, очевидна.

Кроме этого, Солонтай объяснил: это не значит, что у Порошенко нет шансов находиться в политике и дальше. Ведь он был членом и НДП, и фракции объединенных социал-демократов, и соучредителем "Нашей Украины", и первым председателем "Партии регионов", а теперь в его честь была названа и БПП.

По словам политолога, Порошенко – очень последовательный политик, он всегда находится в президентской партии. "С этой точки зрения он должен сейчас написать заявление в "Слугу народа". Но он этого не собирается делать", – подытожил он.

Окончательные результаты Национального экзит –пола

О возможных преследованиях

Нардеп Мустафа Найем уверен, что из политики Петр Порошенко точно не уйдет. А еще будет пытаться концентрировать вокруг себя тех людей, которые поддерживали его повестку дня, таких достаточно.

Самая большая проблема Порошенко будет не в политике. Можем даже поспорить, что в ближайшее время начнутся масштабные процессы по уголовным производство в отношении него,

– сказал Найем.

Новая власть, когда войдет, то увидит все дела, получит все документы и платежки. Большое количество людей, которых оскорбил Порошенко, а кого-то предал или сдал, они никуда не ушли, отметил нардеп.

И добавил, что Порошенко надо думать сейчас о своей собственной безопасности и, в частности, из-за уголовных производств. Ведь никто не отменял обыски, допросы, как его самого, так и членов его команды или партнеров. Поэтому все эти люди – сейчас под прицелом.

"Он оставил ту судебную систему, ГПУ и все правоохранительные органы, которые были. Какие он мог реформировать, но не сделал этого. Все эти люди будут сейчас использованы, в том числе и против него. При всем уважении к господину Зеленскому, среднее звено " будет делать игру". Многие люди хотят мести", – убежден политик.

Полное интервью с Мустафой Найемом и Александр Солонтай: смотрите видео

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