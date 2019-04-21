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      Яким буде політичне майбутнє Порошенка: думки експертів

      1179 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / globalsib.com

      За результатами екзит-полу в другому турі президентських виборів в Україні з великим відривом лідирує шоумен Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко вже подзвонив політику й запевнив, що готовий йому допомагати. Крім цього, Порошенко наголосив, що йти з політики не збирається.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіли нардеп Мустафа Найєм та політолог Олександр Солонтай.

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      Про шанси Порошенка на парламентських виборах 

      Солонтай переконаний, що Порошенко – точно не переможець майбутніх парламентських виборів. Це стає зрозуміло, якщо добре проаналізувати, як завершувалася робота політичної сили президента після того, як він йшов з посади.

      Чи змогли утриматися НДП й Об'єднана соціал-демократична партія після того, як Кучма перестав бути президентом? Ні. Те ж саме з партією Ющенка "Наша Україна", яку він створював разом з Порошенком. Чи змогла "Партія регіонів" оговтатися після втечі Януковича й заново стати політсилою без нього? Теж ні,
      – зазначив політолог.

      Й нагадав, що БПП – партія, яка була створена шляхом злиття блоку Кличка й приватної партії Порошенка "Солідарність". Відповідь на питання про те, чи має вона перспективу як президентська партія завершити політичний сезон на виборах після того, як Порошенко перестане бути президентом, очевидна.

      Крім цього, Солонтай пояснив: це не означає, що Порошенко не має шансів перебувати в політиці й далі. Адже він був членом й НДП, й фракції об'єднаних соціал-демократів, й співзасновником "Нашої України", й першим головою "Партії регіонів", а тепер на його честь була названа й БПП.

      За словами політолога, Порошенко – дуже послідовний політик, він завжди перебуває в президентській партії. "З такої точки зору він мав би зараз написати заяву в "Слугу народу". Але він цього не збирається робити", – підсумував він.

      Остаточні результати Національного екзит-полу
      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Про ймовірні переслідування

      Нардеп Мустафа Найєм впевнений, що з політики Петро Порошенко точно не піде. А ще намагатиметься концентрувати навколо себе тих людей, які підтримували його порядок денний, таких достатньо.

      Найбільша проблема Порошенка буде не в політиці. Можемо навіть посперечатись, що найближчим часом почнуться масштабні процеси в кримінальних провадження стосовно нього,
      – сказав Найєм.

      Нова влада, коли увійде, то побачить всі справи, отримає всі документи й платіжки. Велика кількість людей, яких образив Порошенко, а когось зрадив чи здав, вони нікуди не пішли, зазначив нардеп.

      Й додав, що Порошенку треба думати зараз про свою власну безпеку й, зокрема, через кримінальні провадження. Адже ніхто не скасовував обшуки, допити, як його самого, так і членів його команди чи партнерів. Тож всі ці люди – зараз під прицілом.

      "Він залишив ту судову систему, ГПУ й всі правоохоронні органи, які є. Які він міг реформувати, але не зробив цього. Всі ці люди будуть зараз використані, зокрема й проти нього. При всій повазі до пана Зеленського, середня ланка "робитиме гру". Багато людей хочуть помсти", – переконаний політик.

      Повне інтерв'ю з Мустафою Найємом та Олександром Солонтаєм: дивіться відео

      Дивіться онлайн-трансляцію марафону "Другий тур виборів президента" на 24 каналі:

       

       

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли будуть результати 2 туру
      21 квітня
      34847
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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