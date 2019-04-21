Какое самое большое достижение Украины за пять лет: версия Дейнеги

21 апреля в Украине проходит второй тур президентских выборов. За кресло главы государства в нем соревнуются действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Вероятно, что после этого произойдет много кадровых перестановок, однако сразу ожидать изменений не стоит.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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О возможных изменениях после выборов

"На следующий день после инаугурации нового президента председателя ОГА и РГА (а таких примерно 400 человек в Украине, кажется) должны написать заявления об увольнении по закону, если не ошибаюсь. Это – немаленькие изменения", – отметил Дейнега.

Даст ли изменение всей вертикали этих чиновников быстрые результаты? Нет. Ведь знаете, разница между "Титаником" и доской для серфинга очень большая – в маневрах,

– пояснил он.

Но, к счастью, самое большое достижение последних пяти лет – это свобода слова, убежден основатель фонда "Вернись живым". Однако украинцы как представители молодой демократии думали, что свобода слова – это тогда, когда какую кнопку не включи, тебе говорят правду.

На самом деле – какую кнопку не включи, то слышишь, за очень редким исключением, ту правду, которая удобна для владельца канала,

– отметил Дейнега.

Он также добавил, что последствия этого мы увидим в виде результатов экзит-пола и уже увидели во втором туре. Выбор стоит между свободой слова в такой несколько уродливой форме, в какой она сейчас в Украине, и нет. Ведь население еще учится использовать демократию.

"Кто-то из моих знакомых писал, что сегодня студенты бросали монетку, чтобы определиться за кого голосовать во втором туре. Это – молодая демократия, люди учатся", – подытожил основатель фонда "Вернись живым".

Полное интервью с Виталием Дейнегой: смотрите видео

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