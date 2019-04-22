09:44
22 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Чи відкриють проти Порошенка кримінальні справи: відповідь політолога

      3297 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Петро Порошенко, якщо складе повноваження президента України, може стати фігурантом кримінальних справ. Без імунітету чинному гаранту ймовірно згадають про скандальну газову схему "Роттердам+" та корупційні схеми в "Укроборонпромі".

      Політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу розповів, що на його думку, кримінальні справи проти Петра Порошенка після поразки відкриватись не будуть.

      Читайте також: Яким буде політичне майбутнє Порошенка: думки експертів

      Спробують домовитись. Впринципі Зеленський вже натякнув, якщо Петро Порошенко піде на політичну пенсію, то на нього дійсно не буде жодних причин тиснути, відкривати провадження,
      – зазначив політолог.

      За його словами, всім зрозуміло, якщо почати "розкручувати клубок", то він так чи інакше виведе на чинного президента.

      "Ми його (Порошенка, – 24 канал) звинувачувати не можемо, але певна частина відповідальності буде на ньому лежати, як мінімум, публічна", – додав Саакян. 

      Він сказав, що Петро Порошенко на фоні всієї цієї ситуації спробує підписати мовний закон і зробити для себе певне позитивне амплуа.

      "Іронія в тому, що найімовірніше Петро Порошенко спробує піти на вибори в Європарламент і тут фактично вони з Яценюком стануть знову конкурентами, тому що Арсеній Петрович також хоче йти саме туди. І тут будуть цікаві політичні розбірки", – пояснив гість студії. 

      вибори 2019
      Результати екзит-полу

       

       

      blog_ava
      Розмова Зеленського з Трампом: про що говорив очільник Білого дому
      сьогодні
      16135
      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про що говорили в кулуарах Зе-штабу в очікуванні результатів
      сьогодні , 09:45 Про що говорили в кулуарах Зе-штабу в очікуванні результатів
      Ірина Поліщук 2
      Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      сьогодні , 08:00 Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      2408
      Штаб Порошенка дарма простелив червону доріжку
      сьогодні , 07:30 Штаб Порошенка дарма простелив червону доріжку
      Анатолій Яворський 3626
      Як допомогти планеті: практичні поради та популярні міфи
      сьогодні , 00:30 Як допомогти планеті: практичні поради та популярні міфи
      Тетяна Бучок 2164
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      21 квітня , 23:24 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 60596
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук