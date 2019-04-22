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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Рух до НАТО та ЄС: чого очікувати від Зеленського

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      За результати екзит-полу, з великим відривом у президентських виборах в Україні лідирує шоумен Володимир Зеленський. Генсек Ради Європи вже привітав його з перемогою й наголосив, що готовий підтримувати Україну на шляху реформ.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

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      Про реакцію Заходу

      Кулеба наголосив, що Європа насамперед – це демократичні процедури. Тож якщо вибори в Україні відбулися чесно й прозоро, то їх результат мають сприйняти. Варто пам'ятати, що у Раді Європи не лише хвалять та підтримують, але й дають цінні рекомендації щодо того, що і як краще робити.

      Тому ми бачитимемо конкретну реакцію наших європейських партнерів вже на ту політику, яку буде реалізовувати новий президент,
      – пояснив постійний представник України при РЄ.

      Й додав: щодо визнання результатів й підтримки на першому етапі – ні в кого немає бути сумнівів.

      Про міжнародний курс України

      Кулеба пояснив, що принципових розходжень між баченням зовнішньої політики з боку Зеленського і тієї, яка була до цього, не бачить. Хоча і є певні нюанси, які він зауважив у інтерв'ю та публічних заяв лідера президентських виборів.

      Треба дивитися на тих людей, які відповідатимуть за зовнішню політику й на ті перші кроки, які робитиме сам Зеленський. Народ України свій вибір зробив й ми продовжимо рухатися на Захід й будувати справедливу європейську країну,
      – запевнив дипломат.

      На його думку, не варто забувати, що хоча зовнішня політика й віднесена до сфери компетенції президента, але є Конституція, в якій чітко записано, що Україна рухається до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Коли це настане та які процедури ми пройдемо – це інші питання. Але рух незворотній. 

      "Зараз всі, затамувавши подих, чекатимуть, куди здійснить свій перший візит новообраний президент. Це – завжди політичний сигнал та визначення ключового пріоритету", – підсумував Кулеба.

      Вибори-2019
      Результати Національного екзит-полу

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 НАТО Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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