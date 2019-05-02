Турция и Украина подписали контракт по модернизации украинской армии

Вскоре украинское предприятие "Спецтехноэкспорт" начнет поставки в Турцию 120-миллиметровых ствольних управляемых ракет "Конус" собственного производства. В свою очередь Украина получит турецкие термальные камеры для противотанковых систем и военную рацию производства компании ASELSAN.

Соответствующий контракт был принят 30 апреля в рамках Международной оборонной выставки DEF2019 в Стамбуле, сообщили "Укринформ".

Читайте также: Россия испытывает на Донбассе новейшую систему орбитального подавления, – InformNapalm

По контракту, Украина будет поставлять Турции украинские противотанковые управляемые ракеты "Конус" дальностью пять километров. Их изготавливает киевский ДККБ "Луч" для турецких основных боевых танков Т-84-120 и Т-74-120. Взамен Украина получит термальные камеры для противотанковых систем типа Dörtgöz-S и военную рацию производства компании ASELSAN.

Стоит заметить, что турецкая корпорация ASELSAN является ключевым зарубежным партнером Украины в программе переоснащения ВСУ новыми системами тактической связи УКВ-диапазона, которые отвечают стандартам НАТО.



Подписание соглашения между Украиной и Турцией

Сотрудничество с турецкой компанией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu позволит в будущем поставлять высокоточное оружие не только турецким Вооруженным силам, но и увеличить присутствие украинской продукции на других рынках. В частности в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые также используют танки со 120-миллиметровыми пушками.

К слову, управляемая ракета "Конус" способна поражать цель на расстоянии пяти километров, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту вражеского танка и пробить до 800 миллиметров брони.

О топ-5 странах, которые больше всего потратили на военную сферу в 2018 году – читайте здесь.