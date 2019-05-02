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      Туреччина та Україна підписали контракт щодо модернізації української армії

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      Туреччина та Україна підписали контракт щодо модернізації української армії
      Туреччина та Україна підписали контракт щодо модернізації української армії / www.5.ua

      Незабаром українське підприємство "Спецтехноекспорт" розпочне постачання до Туреччини 120-міліметрових ствольних керованих ракет "Конус" власного виробництва. У свою чергу Україна отримає турецькі термальні камери для протитанкових систем і військову рацію виробництва компанії ASELSAN.

      Відповідний контракт був ухвалений 30 квітня у рамках Міжнародної оборонної виставки DEF2019 у Стамбулі, повідомили "Укрінформ".

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      За контрактом, Україна постачатиме Туреччині українські протитанкові керовані ракети "Конус" дальністю п'ять кілометрів. Їх виготовляє київський ДККБ "Луч" для турецьких основних бойових танків Т-84-120 і Т-74-120. Натомість Україна отримає термальні камери для протитанкових систем типу Dörtgöz-S і військову рацію виробництва компанії ASELSAN. 

      Варто зауважити, що турецька корпорація ASELSAN є ключовим закордонним партнером України у програмі переоснащення ЗСУ новими системами тактичного зв'язку УКХ-діапазону, що відповідають стандартам НАТО.

      Підписання угоди між Україною та Туреччиною
      Підписання угоди між Україною та Туреччиною

      Співробітництво з турецькою корпорацією Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu дозволить у майбутньому постачати високоточну зброю не лише турецьким Збройним силам, але й збільшити присутність української продукції на інших ринках. Зокрема до країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії, які також використовують танки з 120-міліметровими гарматами.

      До слова, керована ракета "Конус" здатна вражати ціль на відстані п'яти кілометрів, що значно перевищує дальність стрільби звичайних танкових снарядів. Тандемна бойова частина ракети здатна знищити динамічний захист ворожого танку та пробити до 800 міліметрів броні.

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      Теги: Новини України Зброя Новини Туреччини НАТО Збройні сили України
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