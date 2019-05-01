Россия испытывает на Донбассе новую систему орбитального подавления, – InformNapalm

РФ испытывает на оккупированной части Донбасса новую систему орбитального подавления "Тирада-2", которая пока официально не стоит на вооружении российской армии.

Об этом говорится в расследовании сообщества InformNapalm.

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Отмечается, что наличие российской системы "Тирада-2" на Донбассе указывает не только на проведение испытаний новейших российских систем РЭБ в боевых условиях против украинской армии, но и на попытки РФ помешать получению сигнала стратегическим дроном США RQ-4B Global Hawk, который периодически проводит мониторинг вдоль линии соприкосновения.

16 марта 2019 в отчете СММ ОБСЕ впервые появилась информация о присутствии на оккупированной Россией части украинской Донбасса системы орбитального подавления "Тирада-2".

Эта информация оказалась сенсационной, поскольку официально комплекс "Тирада-2" в 2019 году только планировали поставить на вооружение в Центральный военный округ России.

3 апреля 2019 Twitter украинской миссии ОБСЕ опубликовал фото с беспилотника автоматизированной станции помех Р-330Ж "Житель" и комплекса "Тирада-2", которые были зафиксированы СММ ОБСЕ неподалеку от населенного пункта Южная Ломоватка на Донбассе.



Фото с беспилотника ОБСЕ

Поскольку информации о точных координатах на слайде ОБСЕ не было указано, волонтеры сообщества InformNapalm просмотрели снимки в google maps и нашли точное место фиксации – это 48.418126 38.511170. Также они установили, что на снимках в данном районе, начиная с 2017 года периодически находятся КУНГи с антеннами на армейских грузовиках, что указывало на постоянное присутствие систем РЭБ.

Фото "Тирада-2" с дрона ОБСЕ помогло сузить поиск настоящих фотографий этого тайного комплекса, все же по неосторожности пресс-службы МО РФ попали в Интернет. Вероятно, они сначала были опубликованы на сайте МО РФ, потом их подхватили российские пропагандистские СМИ, поскольку именно со ссылкой на эти источники и удалось поймать одну из немногих настоящих фото "Тирада-2", авторы расследования нашли ее в перепечатке новости на Baltnews.lt.



Фото обнаружено волонтерами

Поскольку фото не имело подписи, который бы подтверждал, что это именно "Тирада-2". Однако волонтеры обнаружили еще одно фото, которое также без подписи иллюстрировало статью о новейших российских разработках РЭБ.



Второе фото обнаружено волонтерами

На заднем плане фотографии видно ту же систему, только с развернутой второй антенной. А подпись, который был вшит в фото указывает, что оно сделано 18.07.2018 в Николо-Александровском полигоне в Ставрапольському крае РФ.

Отмечается, что Россияне пытались скрыть утечка фото этого комплекса РЭБ и убирали отдельные фотографии с сайтов.



Волонтеры InformNapalm сравнили обнаружены фото и фото ОБСЕ

В расследованы волонтеры пришли к выводу, что обнаруженные фото и зафиксированы кадры беспилотником ОБСЕ демонстрируют новейшую российскую систему орбитального подавления "Тирада-2".