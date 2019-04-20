Вступление Украины в НАТО: Польша, Турция и Румыния озвучили свою позицию

Главы МИД Турции, Польши и Румынии поддерживают вступление Украины в НАТО. Это поможет укрепить безопасность в Черноморском регионе, основы которой подрывает своими действиями Россия.

По информации издания Укринформ, такое мнение высказали министры иностранных дел трех стран в Анкаре.

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"Грузия и Украина должны присоединиться к НАТО. Мы также отмечаем, что мы никоим образом не признаем аннексию Крыма", – заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

По словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, действия России угрожают всей Европе.

Россия является угрозой для европейской безопасности, особенно из-за своей деятельности в Черноморском регионе, поэтому мы поддерживаем военное присутствие НАТО в этом регионе,

– отметил Чапутович.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу добавил, что они готовы помогать Украине на пути к вступлению в НАТО.

Что такое НАТО?

Это военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization, который был создан 69 лет назад в Вашингтоне. С тех пор Альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).

Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО? Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6 тысяч украинцев старше 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.