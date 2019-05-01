Как и для чего Западу работать с Украиной после выборов: 10 направлений от Atlantic Council

Аннексия Крыма и война на Донбассе продолжается уже 5 лет – и причины для антироссийских санкций не исчезли. Украина провела президентские выборы и готовится к парламентским. Независимо от их результатов все, что происходит с Украиной и в Украине, является важным и будет иметь серьезные последствия.

Целью России является хаос в Украине – и это дестабилизирует всю Европу, создавая многочисленные угрозы, пишет Atlantic Council, ссылаясь на отчет Chatham House.

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Среди таких – риск усиления миграции, перебоев в торговле и оживления кибератак. Поэтому в Атлантическом совете США определяют по меньшей мере 10 ключевых принципов и политических приоритетов, которыми должны руководствоваться страны Запада и Украина впослевыборном сотрудничестве.

Не допустить продвижения России

Необходимо продемонстрировать безусловную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Правительства стран Запада должны подтвердить свой месседж о том, что украинские границы не могут быть предметом для обсуждений. Это не только продемонстрирует солидарность Киеву, а и освежит западные красные линии, которые не допускают дальнейшее российское продвижение.

Финансовая помощь

Во-вторых, Западу нужно более тонко подойти к выдвижению условий. К этому времени финансовая поддержка была остро сосредоточена на фискальной дисциплинированности Киева. В результате, украинское население пострадало. Поэтому западным донорам нужно признать их жертвы и использовать "больше пряников и меньше палок". Они также должны быть готовы предложить больше, если Украина продемонстрирует успешные финансовые реформы.

Санкции, пока Кремль не остановится

Возобновлять действие санкций против России нужно до тех пор, пока Кремль не изменит свое поведение. Поддержание давления в течение последних пяти лет было серьезным достижением. Однако, разрушительный потенциал непокорных стран ЕС не стоит недооценивать. Продолжение давления на Кремль требует единства. Несмотря на это, страны Евросоюза должны понимать, насколько раскол может ослабить способность Запада поддерживать объединенный фронт.

Какие убытки понесла Россия из-за санкций Запада?Россия незаконно аннексировала Крым 5 лет назад. Украина и мировое сообщество не признали оккупацию полуострова и ввели жесткие санкции против Кремля. Из-за этого Россия потеряла более 150 миллиардов долларов и 10% своего внутреннего валового продукта. Такое экономическое положение больше всего сказалось на простых россиянах. Их доходы едва превышают 30 тысяч рублей (460 долларов) в месяц. В оккупированном Крыму ситуация еще хуже – доходы местных жителей составляют 22 тысяч рублей.

Борьба с российской пропагандой

Бороться с ней нужно активнее. По некоторым подсчетам, бюджет российской лжи составляет свыше миллиарда евро. Украина на линии фронта информационной войны ЕС запустил подразделение East StratCom Taskforce для борьбы с ложью России в 2015 году. Перед выборами Европарламента, которые пройдут в мае 2019-го, Брюссель увеличил финансирование подразделения с 1,9 миллионов до 5 миллионов евро. Но это почти ничего в сравнении с тем, что Кремль тратит на дезинформацию.

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Вооружение

Необходимо усилить оборонное сотрудничество. В частности, речь идет об оборонной помощи Украине по примеру американских поставок противотанковых ракет Javelin. Другие страны Запада тоже должны рассмотреть возможность отправить летальное оборонительное вооружение украинской армии. Поддержка обороноспособности Киева лучше сдерживает агрессивную Москву, чем санкции. Зато НАТО следует рассмотреть открытие Программы расширенных возможностей для Украины вроде тех, которыми сейчас пользуются Швеция, Финляндия и Грузия. Альянсу следует увеличивать присутствие в Черном море. Российская атака в Азовском море продемонстрировала, что Украине нужно сильное побережье.

Что произошло вблизи Керченского пролива?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

Украина – член ЕС и НАТО

Западу нужно четко очертить перспективу членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Это станет наиболее мощным стимулом для Киева в проведении реформ. Если Украина продемонстрирует серьезный прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, можно начать обсуждение новых реформ, нацеленных на углубление интеграции.

Сильная экономика

Страны запада должны подумать об увеличении бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине лучше сбалансировать свои расходы и поддерживать длительный процесс реформ. Таким образом, западное влияние на реформаторский процесс тоже возрастет. Также многое нужно сделать для диверсификации собственности в сфере СМИ, в частности, важно обратить внимание на телевидение. Международные доноры и правительства Запада должны усилить свою поддержку местных и региональных неправительственных организаций. Нужно сфокусироваться на развитии человеческого капитала и инвестировании в молодые поколения.

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Судебная реформа

Запад должен признать свое неправильное понимание масштаба изменений, которые он требовал от Украины. Нужно принять тот факт, что хоть Антикоррупционный суд и укрепит ответственность в стране, он – не "серебряная пуля". Реформирование Генеральной прокуратуры тоже будет проблематичным. В этом случае Украину нужно поддержать в начале работы с нуля. Восьмой принцип: нужно поддержать избирательную реформу в Украине. Нынешняя смешанная система открывает возможности для злоупотребления властью и коррупции. Избирательная система, основанная на пропорциональности и с открытыми партийными списками, была бы шагом в правильном направлении.

Что такое Высший антикоррупционный суд?Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество.



Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы такие требования:



- кандидат должен будет иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет;



- судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";



- иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Украина – не дальний родственник

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ЕС нужно относиться к Украине как к члену европейской семьи, а не как к дальнему родственнику. Великобритании время подумать над либерализацией визового режима с Украиной, как это сделали страны Шенгенской зоны. Во времена, когда российское государство демонстрирует несостоятельность "перезапустить" себя, политики на Западе должны четко очертить концепцию тех путей, которыми движутся Украина и Россия, а также концепцию отношений с каждой из них. Другими словами, поддержка Украины сейчас важнее, чем хорошие отношения с Россией в ее нынешнем состоянии.

Что известно о парламентских выборах 2019 года?Выборы в Верховную Раду 9 созыва являются запланированными на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков). Избирательный процесс стартует 29 июля – именно с этой даты начинается выдвижение в нардепы: либо партии будут выбирать своих представителей в парламент, либо некоторые политики будут самовыдвигаться. Завершится выдвижение кандидатов 9 августа. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее 13 августа. А комиссия завершит регистрацию кандидатов 18 августа. Окончательные результаты выборов Центризбирком должен обнародовать не позднее 16 ноября.