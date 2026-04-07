Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какая погода будет в апреле 2026 года?

Отвечая на вопрос о сравнении погодных условий нынешнего и прошлогоднего апреля, специалист отметил, что в основном подобные анализы делают климатологи, поэтому сейчас на это трудно ответить.

Но если смотреть на прогноз средней месячной температуры воздуха и осадков в апреле этого года, то мы ожидаем, что средняя месячная температура будет 8 – 11 градусов тепла, что в пределах нормы. Осадки будут в пределах 30 – 50 миллиметров, что также в пределах нормы,

– рассказал он.

В общем, по его словам, нестабильные условия являются привычными для апреля, и обычно синоптические ситуация начинает понемногу стабилизироваться уже в мае. Он отметил, что весна является переходным сезоном между зимой и летом.

"То есть апрель, опять же, может брать немного и от зимы, и от лета... Это такие проявления нашей погоды и нашего климата в целом. Поэтому в апреле могут иногда быть разные значения температуры", – объяснил Иван Семилит.

Обратите внимание. Прошлогодний апрель, согласно данным Укргидрометцентра, был нестабильным, специалисты тогда зафиксировали резкие перепады температуры, рекорды на тот момент тепла и холода, а также даже смерчи.

