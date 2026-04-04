Это приведет к изменению синоптической ситуации. Об этом сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в интервью 24 Каналу.

Какую погоду принесет следующая неделя?

В ночь на 6 апреля будет преобладать погода без осадков. В дневные часы возможны незначительные осадки в виде дождя в западных, северных и большинстве центральных областей. В Карпатах он будет выпадать в умеренных объемах.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, в южных и западных областях будет теплее, там ожидается от 3 до 9 градусов тепла. В течение дня она составит от 10 до 16 градусов тепла.

Представитель Укргидрометцентра уточнил, что наиболее комфортными условия будут в южных регионах, и местами – в центральных, там столбики термометров местами будут подниматься до 20 градусов тепла.

Уже 7 апреля, по словам Ивана Семилита, прогнозируют незначительные дожди, только в южной и восточной частях страны он будет умеренным. На территории Карпат подобные осадки, вероятно, будут сопровождаться мокрым снегом.

В ночные часы в западных и северных областях в основном будет погода без осадков. Такие же условия ожидаются в течение дня на Закарпатье и Прикарпатье. В то же время температурные показатели не претерпят значительных изменений.

Днем снизится до +5...+11 градусов, в южной части – до +10...+15 градусов,

– рассказал он.

