Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В некоторых областях воздух прогреется до +18 градусов, но ночью может быть всего +3.

Какой будет погода в Украине 4 апреля?

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На юге, востоке страны и Днепропетровщине местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром в северо-восточной части местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18. В западных областях ночью +1...+6, днем +10...+15 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 4 апреля

Здесь также облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18. В Киеве ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +15...+17
  • Ужгород +13...+15
  • Львов +12...+14
  • Ивано-Франковск +12...+14
  • Тернополь +12...+14
  • Черновцы +12...+14
  • Хмельницкий +12...+14
  • Луцк +11...+13
  • Ровно +11...+13
  • Житомир +15...+17
  • Винница +13...+15
  • Одесса +15...+17
  • Николаев +15...+17
  • Херсон +15...+17
  • Симферополь +16...+18
  • Кропивницкий +15...+17
  • Черкассы +14...+16
  • Чернигов +15...+17
  • Сумы +15...+17
  • Полтава +14...+16
  • Днепр +15...+17
  • Запорожье +15...+17
  • Донецк +17...+19
  • Луганск +17...+19
  • Харьков +15...+17

погода 4 апреля 2026 года - карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / Укргидрометцентр

В Европе снег, а у нас?

Во Франции, Бельгии, на севере Италии и Балканах выпало до 40 сантиметров снега. Иван Семилит, заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра, в интервью 24 Каналу рассказал, что о значительном снеге в Украине в апреле речь не идет.