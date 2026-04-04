Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В некоторых областях воздух прогреется до +18 градусов, но ночью может быть всего +3.
Какой будет погода в Украине 4 апреля?
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На юге, востоке страны и Днепропетровщине местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.
Ночью и утром в северо-восточной части местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18. В западных областях ночью +1...+6, днем +10...+15 градусов.
Прогноз погоды в Киеве на 4 апреля
Здесь также облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.
Температура по области ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18. В Киеве ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +15...+17
- Ужгород +13...+15
- Львов +12...+14
- Ивано-Франковск +12...+14
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +11...+13
- Ровно +11...+13
- Житомир +15...+17
- Винница +13...+15
- Одесса +15...+17
- Николаев +15...+17
- Херсон +15...+17
- Симферополь +16...+18
- Кропивницкий +15...+17
- Черкассы +14...+16
- Чернигов +15...+17
- Сумы +15...+17
- Полтава +14...+16
- Днепр +15...+17
- Запорожье +15...+17
- Донецк +17...+19
- Луганск +17...+19
- Харьков +15...+17
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / Укргидрометцентр
Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.
В Европе снег, а у нас?
Во Франции, Бельгии, на севере Италии и Балканах выпало до 40 сантиметров снега. Иван Семилит, заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра, в интервью 24 Каналу рассказал, что о значительном снеге в Украине в апреле речь не идет.