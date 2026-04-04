Про це повідомили в Укргідрометцентрі. В деяких областях повітря прогріється до +18 градусів, але вночі може бути всього +3.

Якою буде погода в Україні 4 квітня?

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вночі та вранці у північно-східній частині подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +5...+10 градусів, удень +13...+18. У західних областях вночі +1...+6, вдень +10...+15 градусів.

Прогноз погоди в Києві на 4 квітня

Тут також хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +5...+10 градусів, удень +13...+18. У Києві вночі +6...+8, вдень +15...+17 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +15...+17

Ужгород +13...+15

Львів +12...+14

Івано-Франківськ +12...+14

Тернопіль +12...+14

Чернівці +12...+14

Хмельницький +12...+14

Луцьк +11...+13

Рівне +11...+13

Житомир +15...+17

Вінниця +13...+15

Одеса +15...+17

Миколаїв +15...+17

Херсон +15...+17

Сімферополь +16...+18

Кропивницький +15...+17

Черкаси +14...+16

Чернігів +15...+17

Суми +15...+17

Полтава +14...+16

Дніпро +15...+17

Запоріжжя +15...+17

Донецьк +17...+19

Луганськ +17...+19

Харків +15...+17



Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / Укргідрометцентр

В Європі сніг, а в нас?

У Франції, Бельгії, на півночі Італії та Балканах випало до 40 сантиметрів снігу. Іван Семиліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру, в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що про значний сніг в Україні в квітні не йдеться.