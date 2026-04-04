Про це повідомили в Укргідрометцентрі. В деяких областях повітря прогріється до +18 градусів, але вночі може бути всього +3.

Якою буде погода в Україні 4 квітня?

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вночі та вранці у північно-східній частині подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +5...+10 градусів, удень +13...+18. У західних областях вночі +1...+6, вдень +10...+15 градусів.

Прогноз погоди в Києві на 4 квітня

Тут також хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +5...+10 градусів, удень +13...+18. У Києві вночі +6...+8, вдень +15...+17 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +15...+17
  • Ужгород +13...+15
  • Львів +12...+14
  • Івано-Франківськ +12...+14
  • Тернопіль +12...+14
  • Чернівці +12...+14
  • Хмельницький +12...+14
  • Луцьк +11...+13
  • Рівне +11...+13
  • Житомир +15...+17
  • Вінниця +13...+15
  • Одеса +15...+17
  • Миколаїв +15...+17
  • Херсон +15...+17
  • Сімферополь +16...+18
  • Кропивницький +15...+17
  • Черкаси +14...+16
  • Чернігів +15...+17
  • Суми +15...+17
  • Полтава +14...+16
  • Дніпро +15...+17
  • Запоріжжя +15...+17
  • Донецьк +17...+19
  • Луганськ +17...+19
  • Харків +15...+17

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / Укргідрометцентр

В Європі сніг, а в нас?

У Франції, Бельгії, на півночі Італії та Балканах випало до 40 сантиметрів снігу. Іван Семиліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру, в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що про значний сніг в Україні в квітні не йдеться.