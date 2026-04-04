Про це повідомили в Укргідрометцентрі. В деяких областях повітря прогріється до +18 градусів, але вночі може бути всього +3.
Якою буде погода в Україні 4 квітня?
Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.
Вночі та вранці у північно-східній частині подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +5...+10 градусів, удень +13...+18. У західних областях вночі +1...+6, вдень +10...+15 градусів.
Прогноз погоди в Києві на 4 квітня
Тут також хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +5...+10 градусів, удень +13...+18. У Києві вночі +6...+8, вдень +15...+17 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +15...+17
- Ужгород +13...+15
- Львів +12...+14
- Івано-Франківськ +12...+14
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +11...+13
- Рівне +11...+13
- Житомир +15...+17
- Вінниця +13...+15
- Одеса +15...+17
- Миколаїв +15...+17
- Херсон +15...+17
- Сімферополь +16...+18
- Кропивницький +15...+17
- Черкаси +14...+16
- Чернігів +15...+17
- Суми +15...+17
- Полтава +14...+16
- Дніпро +15...+17
- Запоріжжя +15...+17
- Донецьк +17...+19
- Луганськ +17...+19
- Харків +15...+17
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / Укргідрометцентр
В Європі сніг, а в нас?
У Франції, Бельгії, на півночі Італії та Балканах випало до 40 сантиметрів снігу. Іван Семиліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру, в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що про значний сніг в Україні в квітні не йдеться.