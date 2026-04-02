Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт.
Якою буде погода в Україні?
Іван Семиліт розповів, що в західних областях, а з 5 квітня і на більшій частині території України, встановиться суха погода під впливом антициклону з південного заходу.
Водночас у нічні та ранкові години, зокрема 3 квітня, у центральних і південних регіонах можливі тумани через підвищену вологість повітря.
Також ми очікуємо, що в нас будуть грози, тому громадянам варто бути уважними та обережними, перевіряти безпекову ситуацію, оскільки, що це можуть бути не лише грози, але і загроза від наших неприємних сусідів,
– додав Семиліт.
Щодо температурних значень, у найближчі три доби в Україні очікується стабільна ситуація. У ніч на 3 квітня буде +5…+10 градусів, а вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +13…+18 градусів.
У ніч на 4 квітня істотних змін не прогнозується, однак у західних областях через зменшення хмарності приземний шар повітря може охолоджуватися до +1…+6 градусів. Денні температури також дещо різнитимуться: у більшості регіонів збережеться +13…+18 градусів, тоді як на заході – +13…+16.
У неділю, 5 квітня, за словами синоптика, до території України надійде поле підвищеного атмосферного тиску, тож очікується більше сонячних прояснень та погода без опадів.
Іван Семиліт також попередив про пориви північно-західного вітру до 15 – 20 метрів за секунду у більшості областей, за винятком західних регіонів та Криму.
Чого чекати від погоди в квітні?
Загалом, за даними фахівців, середня місячна температура в квітні очікується в межах 8 – 11 градусів тепла, лише у гірських районах Карпат прохолодніше – від 5 до 7 градусів тепла, що є в межах кліматичної норми на цей період весни.
Водночас місячна кількість опадів, як передбачають синоптики, становитиме приблизно 30 – 50 міліметрів, у Карпатах – від 60 до 90 міліметрів, що також є звичним.