Температура підніметься до 18 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 3 квітня?

У п'ятницю, 3 квітня, погоду в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Тобто над територією країни пануватиме тепла та волога повітряна маса. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями.

У більшості регіонів, окрім західних областей України, прогнозують невеликі дощі. Вдень у центральних областях місцями можливі грози. Вночі та вранці у центральних і південних регіонах подекуди утворюватиметься туман, це може створити перешкоду для видимості на дорогах.

Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду, а в західних областях вдень посилиться до 7 – 12 метрів за секунду і стане північно-західним.

Температура повітря вночі становитиме 5 – 10 градусів тепла, вдень підніметься до 13 – 18 градусів тепла.

Що синоптики прогнозують для Києва та області?

На Київщині та в самій столиці також очікується хмарна погода з проясненнями та невеликий дощ, місцями вночі. Вітер залишатиметься слабким – 3 – 8 метрів за секунду.

Температура по області вночі 5 – 10 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів тепла, у столиці вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +16...+18;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +15...+17;
  • Тернопіль +15...+17;
  • Чернівці +15...+17;
  • Хмельницький +15...+17;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +16...+18;
  • Черкаси +15...+17;
  • Чернігів +15...+17;
  • Суми +15...+17;
  • Полтава +15...+17;
  • Дніпро +16...+18;
  • Запоріжжя +16...+18;
  • Донецьк +16...+18;
  • Луганськ +17...+19;
  • Харків +16...+18.

Погода в Україні 3 квітня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом?

  • Фахівець Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що на початку квітня в Україні очікується погіршення погоди з дощами, а в деяких областях можливі грози. До 3 квітня погода буде хмарною з проясненнями, з новими опадами, передусім у південних областях.

  • На вихідних 4 – 5 квітня в Україні очікується вплив антициклону із Західної Європи, що стабілізує погоду та підвищить температуру в українських регіонах. Наступного тижня температура може сягати 20 градусів тепла у деяких областях України.

  • Проте, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що 9 та 10 квітня в східних, північних та центральних областях України очікується зниження температури. Він також додав, що в ці дні можливе посилення вітру до 20 метрів за секунду.