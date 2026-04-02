Температура підніметься до 18 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в Україні 3 квітня?
У п'ятницю, 3 квітня, погоду в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Тобто над територією країни пануватиме тепла та волога повітряна маса. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями.
У більшості регіонів, окрім західних областей України, прогнозують невеликі дощі. Вдень у центральних областях місцями можливі грози. Вночі та вранці у центральних і південних регіонах подекуди утворюватиметься туман, це може створити перешкоду для видимості на дорогах.
Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду, а в західних областях вдень посилиться до 7 – 12 метрів за секунду і стане північно-західним.
Температура повітря вночі становитиме 5 – 10 градусів тепла, вдень підніметься до 13 – 18 градусів тепла.
До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.
Що синоптики прогнозують для Києва та області?
На Київщині та в самій столиці також очікується хмарна погода з проясненнями та невеликий дощ, місцями вночі. Вітер залишатиметься слабким – 3 – 8 метрів за секунду.
Температура по області вночі 5 – 10 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів тепла, у столиці вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +16...+18;
- Ужгород +16...+18;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +16...+18;
- Черкаси +15...+17;
- Чернігів +15...+17;
- Суми +15...+17;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +16...+18;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +16...+18;
- Луганськ +17...+19;
- Харків +16...+18.
Погода в Україні 3 квітня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчим часом?
Фахівець Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що на початку квітня в Україні очікується погіршення погоди з дощами, а в деяких областях можливі грози. До 3 квітня погода буде хмарною з проясненнями, з новими опадами, передусім у південних областях.
На вихідних 4 – 5 квітня в Україні очікується вплив антициклону із Західної Європи, що стабілізує погоду та підвищить температуру в українських регіонах. Наступного тижня температура може сягати 20 градусів тепла у деяких областях України.
Проте, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що 9 та 10 квітня в східних, північних та центральних областях України очікується зниження температури. Він також додав, що в ці дні можливе посилення вітру до 20 метрів за секунду.