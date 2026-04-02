Температура поднимется до 18 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 3 апреля?

В пятницу, 3 апреля, погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления. То есть над территорией страны будет господствовать теплая и влажная воздушная масса. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями.

В большинстве регионов, кроме западных областей Украины, прогнозируют небольшие дожди. Днем в центральных областях местами возможны грозы. Ночью и утром в центральных и южных регионах местами будет образовываться туман, это может создать препятствие для видимости на дорогах.

Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3 – 8 метров в секунду, а в западных областях днем усилится до 7 – 12 метров в секунду и станет северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5 – 10 градусов тепла, днем поднимется до 13 – 18 градусов тепла.

Что синоптики прогнозируют для Киева и области?

На Киевщине и в самой столице также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами ночью. Ветер будет оставаться слабым – 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью 5 – 10 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов тепла, в столице ночью 8 – 10 градусов тепла, днем 16 – 18 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +16...+18;

Ужгород +16...+18;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +16...+18;

Черкассы +15...+17;

Чернигов +15...+17;

Сумы +15...+17;

Полтава +15...+17;

Днепр +16...+18;

Запорожье +16...+18;

Донецк +16...+18;

Луганск +17...+19;

Харьков +16...+18.



Погода в Украине 3 апреля / Карта Укргидрометцентра

