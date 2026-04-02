Температура поднимется до 18 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода в Украине 3 апреля?
В пятницу, 3 апреля, погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления. То есть над территорией страны будет господствовать теплая и влажная воздушная масса. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями.
В большинстве регионов, кроме западных областей Украины, прогнозируют небольшие дожди. Днем в центральных областях местами возможны грозы. Ночью и утром в центральных и южных регионах местами будет образовываться туман, это может создать препятствие для видимости на дорогах.
Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3 – 8 метров в секунду, а в западных областях днем усилится до 7 – 12 метров в секунду и станет северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 5 – 10 градусов тепла, днем поднимется до 13 – 18 градусов тепла.
Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.
Что синоптики прогнозируют для Киева и области?
На Киевщине и в самой столице также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами ночью. Ветер будет оставаться слабым – 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью 5 – 10 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов тепла, в столице ночью 8 – 10 градусов тепла, днем 16 – 18 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +16...+18;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +16...+18;
- Черкассы +15...+17;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +15...+17;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +16...+18;
- Луганск +17...+19;
- Харьков +16...+18.
Погода в Украине 3 апреля / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время?
Специалист Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что в начале апреля в Украине ожидается ухудшение погоды с дождями, а в некоторых областях возможны грозы. До 3 апреля погода будет облачной с прояснениями, с новыми осадками, прежде всего в южных областях.
На выходных 4 – 5 апреля в Украине ожидается влияние антициклона из Западной Европы, что стабилизирует погоду и повысит температуру в украинских регионах. На следующей неделе температура может достигать 20 градусов тепла в некоторых областях Украины.
Однако, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 9 и 10 апреля в восточных, северных и центральных областях Украины ожидается снижение температуры. Он также добавил, что в эти дни возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.