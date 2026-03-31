Такую информацию сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии NV.

Какую непогоду прогнозируют в Украине?

Представитель Укргидрометцентра сообщил, что в течение среды, 1 апреля, по всей территории страны пройдут умеренные осадки. В то же время в Черкасской, Сумской и Черниговской области местами даже возможны грозы.

Справочно. Грозы относятся к погодным явлениям, которые трудно спрогнозировать на длительный период, и в основном их можно предсказать не более чем за одни-двое суток.

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях в ночные и утренние часы возможно возникновение тумана. Уже 2 апреля он распространится на южную часть.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, днем показатели будут колебаться в пределах +13...+18 градусов. Прохладнее всего будет в западной части – ночью не более +6 градусов, днем может быть до +12 градусов.

Как изменится погода в дальнейшем?

В дальнейшем до 3 апреля погода по всей территории Украины будет облачной с прояснениями. По словам синоптика, в пятницу новый циклон принесет возвращение осадков, которые будут наиболее ощутимыми именно в южных областях.

Иван Семилит сообщил, что в южной части в течение около 12 часов может выпасть до 14 миллиметров осадков, однако специалист также объяснил, что такое количество является нормальным для увлажнения верхнего слоя почвы.

В этот период температура воздуха ночью составит в пределах +3...+8 градусов, дневные показатели значительных изменений не претерпят. В Карпатах возможны понижения до 0 градусов ночью, днем прогнозируют не более +8 градусов.

