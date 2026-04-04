Це призведе до зміни синоптичної ситуації. Про це повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Знову дощі та навіть з грозами: прогноз погоди на 4 квітня

Яку погоду принесе наступний тиждень?

У ніч на 6 квітня переважатиме погода без опадів. У денні години можливі незначні опади у вигляді дощу в західних, північних та більшості центральних областей. У Карпатах він випадатиме у помірних обсягах.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, у південних і західних областях буде тепліше, там очікується від 3 до 9 градусів тепла. Протягом дня вона становитиме від 10 до 16 градусів тепла.

Представник Укргідрометцентру уточнив, що найбільш комфортними умови будуть у південних регіонах, і подекуди – в центральних, там стовпчики термометрів місцями підніматимуться до 20 градусів тепла.

Вже 7 квітня, за словами Івана Семиліта, прогнозують незначні дощі, лише у південній та східній частинах країни він буде помірним. На території Карпат подібні опади, ймовірно, супроводжуватимуться мокрим снігом.

У нічні години у західних і північних областях здебільшого буде погода без опадів. Такі ж умови очікуються протягом дня на Закарпатті та Прикарпатті. Водночас температурні показники не зазнають значних змін.

Вдень знизиться до +5…+11 градусів, у південній частині – до +10…+15 градусів,

– розповів він.

