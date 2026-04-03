Об этом в интервью 24 Каналу рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит. Он отметил, что есть разные типы туманов, которые следует различать.

Усилятся ли туманы в апреле?

Как пояснил Иван Семилит, туманы могут быть разными.

В целом во время переходных сезонов, когда температура не очень стабильна, у нас могут возникать различные туманы. Они есть адвективные и радиационные. Здесь важно отличать, что радиационные туманы никак не связаны с радиацией, это только такое название. Есть также и туман испарения,

– объяснил он.

Радиационный туман формируется ночью, когда ветер слабый, а погода ясная. В это время когда земная поверхность интенсивно излучает тепло и охлаждается. Вместе с ней охлаждается и приземный слой воздуха, что приводит к конденсации водяного пара. Такой туман чаще всего бывает в низинах и вообще в долинах.

Адвективный туман бывает преимущественно над побережьями и может быть длительным. Он возникает, когда теплый и влажный воздух перемещается над холодной поверхностью – водой или охлажденной сушей.

"На прошлой неделе над Днепром был очень густой туман, но одновременно по всему Киеву была высокая видимость", – привел пример синоптик.

Туман испарения наблюдается, когда холодный воздух движется по более теплой водной поверхности, в результате чего происходит интенсивное испарение, которое обогащает воздух влагой, и сразу конденсируется.

А в целом туманы в апреле будут вызваны тем, что в Украине будет более влажная воздушная масса.