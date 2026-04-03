Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт. Він наголосив, що є різні типи туманів, які варто розрізняти.

Чи посиляться тумани у квітні?

Як пояснив Іван Семиліт, тумани можуть бути різними.

Загалом під час перехідних сезонів, коли температура є не дуже стабільною, у нас можуть виникати різні тумани. Вони є адвективні та радіаційні. Тут важливо відрізняти, що радіаційні тумани ніяк не пов'язані з радіацією, це лише така назва. Є також і туман випаровування,

– пояснив він.

Радіаційний туман формується вночі, коли вітер слабкий, а погода ясна. В цей час коли земна поверхня інтенсивно випромінює тепло й охолоджується. Разом з нею охолоджується і приземний шар повітря, що призводить до конденсації водяної пари. Такий туман найчастіше буває у низинах і загалом у долинах.

Адвективний туман буває переважно над узбережжями і може бути тривалим. Він виникає, коли тепле та вологе повітря переміщується над холодною поверхнею – водою чи охолодженим суходолом.

"Минулого тижня над Дніпром був дуже густий туман, але водночас по всьому Києву була висока видимість", – навів приклад синоптик.

Туман випаровування спостерігається, коли холодне повітря рухається теплішою водною поверхнею, внаслідок чого відбувається інтенсивне випаровування, яке збагачує повітря вологою, і одразу конденсується.

А загалом тумани в квітні будуть спричинені тим, що в Україні буде більш волога повітряна маса.