Сколько миллиардов потеряла Россия из-за аннексии Крыма: безумная сумма

Российская Федерация незаконно аннексировала Крым 5 лет назад. Украина и мировое сообщество не признали оккупацию полуострова и ввели жесткие санкции против Кремля. Из-за этого РФ потеряла более 150 миллиардов долларов и 10% своего внутреннего валового продукта.

Потери России связаны с падением цен на нефть, но больше всего – из-за влияния мощных санкций, которые вводили США и Евросоюз ежегодно после аннексии украинского полуострова.

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Цена, которую Россия сейчас платит за Крым, уже составляет более 150 миллиардов долларов и 10% ВВП России. 20% падение стандартов жизни в России – это цена, которую платит РФ за войну в Украине. Это обеспечивает политика санкций. Не только для того, чтобы наказать Россию, но и мотивация, чтобы она села за стол переговоров. Сегодня весь мир с Украиной против России,

– сказал президент Петр Порошенко на встрече со студентами.

Такое экономическое положение сказалось на простых россиянах. Их доходы едва превысили 30 тысяч рублей (460 долларов) в месяц в 2018 году.

В то же время, в оккупированном Крыму доходы местных жителей выросли с 15 тысяч рублей в месяц в 2015 году до 22 тысяч рублей в 2018 году. Таким образом оккупирована власть хочет уравнять их социальный статус с россиянами.

Кроме того, Россия продолжает вкладывать миллиарды долларов в Крым. Она строит новые электростанции и гигантский Крымский мост на полуостров, однако спрос туристов на полуостров ничтожно низок.

Как выглядит Крым сейчас, после пяти лет оккупации – читайте и смотрите в материале 24 канала

Как Россия аннексировала Крым?

В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь в то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.