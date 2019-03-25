Скільки мільярдів втратила Росія через анексію Криму: шалена сума

Російська Федерація незаконно анексувала Крим 5 років тому. Україна і світова спільнота не визнали окупацію півострова і запровадили жорсткі санкції проти Кремля. Через це РФ втратила понад 150 мільярдів доларів та 10% свого внутрішнього валового продукту.

Втрати Росії пов'язані з падінням цін на нафту, але найбільше – через вплив потужних санкцій, які запроваджували США і Євросоюз щорічно після анексії українського півострова.

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Ціна, яку Росія зараз платить за Крим, уже становить понад 150 мільярдів доларів та 10% ВВП Росії. 20% падіння стандартів життя у Росії – це ціна, яку платить РФ за війну в Україні. Це забезпечує політика санкцій. Не лише для того, щоб покарати Росію, а й мотивація, щоб вона сіла за стіл перемовин. Сьогодні увесь світ з Україною проти Росії,

– сказав президент Петро Порошенко на зустрічі зі студентами.

Таке економічне становище позначилося на простих росіянах. Їхні доходи ледь перевищили 30 тисяч рублів (460 доларів) на місяць у 2018 році.

Водночас, в окупованому Криму доходи місцевих жителів виросли з 15 тисяч рублів на місяць в 2015 році до 22 тисяч рублів в 2018-му. Таким чином окупована влада хоче зрівняти їх соціальний статус з росіянами.

Окрім того, Росія продовжує вкладати мільярди доларів у Крим. Вона будує нові електростанції і гігантський Кримський міст на півострів, проте попит туристів на півострів мізерно низький.

Як виглядає Крим зараз, після п'яти років окупації – читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу

Як Росія анексувала Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.