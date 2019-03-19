Путін вважає окупацію Криму Росією помилкою, – Джемілєв

Володимир Путін, президент Росії, у своєму ближньому колі відкрито говорить, що анексія Криму була помилкою. Але не буде публічно це визнавати.

Таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" озвучив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Він наголосив, що анексія Криму – помилкове рішення кремлівського лідера Володимира Путіна: "І той, до речі, у своєму середовищі про це вже говорить. З надійних джерел знаю".

Читайте також: Показове свято для замилювання очей: як у Криму згадували анексію

Путін каже: "Ми з Кримом зробили помилку, але ми цього не визнаватимемо". Ось така ось концепція", – сказав Джемілєв. Адже вихід Путіна з Криму був би для нього "політичним харакірі". Після стількох спроб створити імідж "збирача руських земель" визнати свою помилку важко. "Так можуть сказати лише мужні люди", – підсумував Джемілєв.



Мустафа Джемілєв сказав, що з надійних джерел знає: Путін усвідомлює, що помилився

Як Росія анексувала Крим – коротко:

– У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків",

– користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого),

– 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова,

– Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування,

– 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Як виглядає Крим зараз, після п'яти років окупації – читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу