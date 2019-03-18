20:11
18 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, сьогодні
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      5 років після анексії: як виглядає Крим зараз

      3237 Читать новость на русском
      5 років анексії Криму - як виглядає Крим зараз у 2019 році та що змінилося
      5 років після анексії: як виглядає Крим зараз / Instagram/@mycrimea

      Минуло вже 5 років опісля анексії Криму Росією. Як він виглядає зараз та що змінилось? Перше, на що варто звернути увагу – космічні ціни та безлюдні пляжі. Проте багато українців все ж наважуються їхати туди на відпочинок.

      Анексія Криму відбулась у березні 2014 року. На сьогодні вже 5-й рік Росія вважає Крим своєю територією. У 2014-му році Україна була просто не готовою до масштабної протидії агресії Росії. Саме тому країна-агресор надто легко відібрала автономну республіку.

      Люди, що хочуть потрапити, наприклад, у Херсонську область, вимушені проходити митний контроль. Не працюють в Криму багато буденних речей – не здійснює доставку Укрпошта, не працюють і сервіси "Нової Пошти". Відповідно, Крим, буквально відрізаний від українських сервісів доставки. 

      Читайте також: Жителі окупованого Криму вийшли на вулиці проти місцевої влади: фото

      Якщо б ви хотіли, скажімо, надіслати посилку родичам, що залишились у Криму – ви не зможете цього зробити. Ускладнена і транспортна розв'язка, відтак, немає сполучення із кримськими містами. Це й не дивно, адже цю територію у нас просто відібрали.

      Ціни у Криму

      Перше, що дивує – ціни на фрукти, адже багато чого Крим постачав до України. Кілограм хурми "Корольок" на час сезону вартує 90 рублів (37 грн за курсом НБУ), й така ж ціна, а часом і нижча, була на полицях українських супермаркетів. До України ж цей фрукт завозили з Азербайджану.

      Ціна на ялтинський корольок у Криму. Фото Instagram/@mycrimea
      Ціна на ялтинський корольок у Криму. Фото Instagram/@mycrimea

      Мандарини, що теж непогано дозрівають на кримській землі, покупцям пропонували за 100 рублів (42 грн за курсом НБУ) за 1 кілограм.

      Ціна на мандарини на ялтинському ринку. Фото Instagram/ @mycrimea
      Ціна на мандарини на ялтинському ринку. Фото Instagram/ @mycrimea

      З роботою в Криму теж все не так добре, як про це розповідають окупанти. Курортні міста, що отримували найбільший прибуток у пляжний сезон, на сьогодні переживають кризу. Проте на сайті із пошуку роботи все ще пропонують вкансії кухаря із заробітною платою від 20 тисяч рублів, а це близько 8 тисяч гривень.

      Ринок вакансій на подібних сайтах у Криму збіднів. Відтак, пропонують менеджерські посади із заробітньою платнею у 25 тисяч рублів (близко 10 тисяч гривень), а також шукають операторів колл-центрів: зарплата в межах тих самих 20 тисяч рублів.

      Скрін із сайту пошуку роботи в Криму
      Скрін із сайту пошуку роботи в Криму

      Якщо ви раптом захотіли відпочити, сходити, до прикладу, в кіно, то середня ціна квитка у мережі кінотеатрів "Мультиплекс" – 500 рублів, а це близько 200 гривень. На противагу, робота бармена у цьому кінотеатрі оцінюється на 1-2 тисячі гривень менше, аніж аналогічна робота у Києві чи у Львові.

      Кримські міста

      Туристів з України поменшало, але вони не зникли. На вулицях Ялти можна помітити автомобілі із українською реєстрацією. Місцеві мешканці розповідають, що це й справді так. Українці із Полтави, Херсону та навіть Києва – досі їздять у Крим.

      Авто із донецькою реєстрацією у Ялті. Фото Instagram/@mycrimea
      Авто із донецькою реєстрацією у Ялті. Фото Instagram/@mycrimea

      На вулицях Криму, зокрема у Севастополі, панує "русский мир". Щоранку люди поспішають на роботу, студенти на навчання. Поряд із ними військові проводять чергові "навчання". 

      Площа у Севастополі. Фото із внутрішніх джерел
      Площа у Севастополі. Фото джерел 24 каналу

      Як розповідають українці, що залишились на окупованій території, про Україну не можна не тільки говорити, а й переписуватись. Адже усі соціальні мережі жорстко контролюють. Відтак, якщо у розмові через Viber, ви згадаєте Україну – концекстна реклама із обличчям Путіна прийде незабаром. 

      Така контекстна реклама приходить користувачам Viber опісля згадки в розмові України
      Така контекстна реклама приходить користувачам Viber опісля згадки в розмові України

      Крим за короткі 5 років перетворився на осередок розповсюдження брехливої політики Кремля, і якщо ти навіть думаєш про Україну – це обов'язково з'ясують та викличуть на "розмову" у відповідні органи. 

      blog_ava
      Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
      сьогодні
      15205
      Автор: Олена Кандяк
      Теги: Анексія Криму Новини України Ялта Новини Севастополя
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      сьогодні , 20:00 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      Марія Бондар 8369
      Пономарьов: Врегулювання на Донбасі можливе ще за правління Путіна, а повернення Криму – навряд
      сьогодні , 18:15 Пономарьов: Врегулювання на Донбасі можливе ще за правління Путіна, а повернення Криму – навряд
      Єлизавета Герасимюк 436
      ТОП-10 будівель року за версією Archdaily
      сьогодні , 17:31 ТОП-10 будівель року за версією Archdaily
      221
      Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita
      сьогодні , 17:00 Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 586
      Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
      сьогодні , 16:30 Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
      Станіслав Безушко 598
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук