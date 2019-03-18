5 років після анексії: як виглядає Крим зараз

Минуло вже 5 років опісля анексії Криму Росією. Як він виглядає зараз та що змінилось? Перше, на що варто звернути увагу – космічні ціни та безлюдні пляжі. Проте багато українців все ж наважуються їхати туди на відпочинок.

Анексія Криму відбулась у березні 2014 року. На сьогодні вже 5-й рік Росія вважає Крим своєю територією. У 2014-му році Україна була просто не готовою до масштабної протидії агресії Росії. Саме тому країна-агресор надто легко відібрала автономну республіку.

Люди, що хочуть потрапити, наприклад, у Херсонську область, вимушені проходити митний контроль. Не працюють в Криму багато буденних речей – не здійснює доставку Укрпошта, не працюють і сервіси "Нової Пошти". Відповідно, Крим, буквально відрізаний від українських сервісів доставки.

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Якщо б ви хотіли, скажімо, надіслати посилку родичам, що залишились у Криму – ви не зможете цього зробити. Ускладнена і транспортна розв'язка, відтак, немає сполучення із кримськими містами. Це й не дивно, адже цю територію у нас просто відібрали.

Ціни у Криму

Перше, що дивує – ціни на фрукти, адже багато чого Крим постачав до України. Кілограм хурми "Корольок" на час сезону вартує 90 рублів (37 грн за курсом НБУ), й така ж ціна, а часом і нижча, була на полицях українських супермаркетів. До України ж цей фрукт завозили з Азербайджану.



Ціна на ялтинський корольок у Криму. Фото Instagram/@mycrimea

Мандарини, що теж непогано дозрівають на кримській землі, покупцям пропонували за 100 рублів (42 грн за курсом НБУ) за 1 кілограм.



Ціна на мандарини на ялтинському ринку. Фото Instagram/ @mycrimea

З роботою в Криму теж все не так добре, як про це розповідають окупанти. Курортні міста, що отримували найбільший прибуток у пляжний сезон, на сьогодні переживають кризу. Проте на сайті із пошуку роботи все ще пропонують вкансії кухаря із заробітною платою від 20 тисяч рублів, а це близько 8 тисяч гривень.

Ринок вакансій на подібних сайтах у Криму збіднів. Відтак, пропонують менеджерські посади із заробітньою платнею у 25 тисяч рублів (близко 10 тисяч гривень), а також шукають операторів колл-центрів: зарплата в межах тих самих 20 тисяч рублів.



Скрін із сайту пошуку роботи в Криму

Якщо ви раптом захотіли відпочити, сходити, до прикладу, в кіно, то середня ціна квитка у мережі кінотеатрів "Мультиплекс" – 500 рублів, а це близько 200 гривень. На противагу, робота бармена у цьому кінотеатрі оцінюється на 1-2 тисячі гривень менше, аніж аналогічна робота у Києві чи у Львові.

Кримські міста

Туристів з України поменшало, але вони не зникли. На вулицях Ялти можна помітити автомобілі із українською реєстрацією. Місцеві мешканці розповідають, що це й справді так. Українці із Полтави, Херсону та навіть Києва – досі їздять у Крим.



Авто із донецькою реєстрацією у Ялті. Фото Instagram/@mycrimea

На вулицях Криму, зокрема у Севастополі, панує "русский мир". Щоранку люди поспішають на роботу, студенти на навчання. Поряд із ними військові проводять чергові "навчання".



Площа у Севастополі. Фото джерел 24 каналу

Як розповідають українці, що залишились на окупованій території, про Україну не можна не тільки говорити, а й переписуватись. Адже усі соціальні мережі жорстко контролюють. Відтак, якщо у розмові через Viber, ви згадаєте Україну – концекстна реклама із обличчям Путіна прийде незабаром.



Така контекстна реклама приходить користувачам Viber опісля згадки в розмові України

Крим за короткі 5 років перетворився на осередок розповсюдження брехливої політики Кремля, і якщо ти навіть думаєш про Україну – це обов'язково з'ясують та викличуть на "розмову" у відповідні органи.