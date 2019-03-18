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      Жителі окупованого Криму вийшли на вулиці проти місцевої влади: фото

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      В окупованому Криму відбулись поодинокі пікети проти місцевої влади
      В окупованому Криму відбулись поодинокі пікети проти місцевої влади / Ілюстративне фото

      В окупованому Росією Криму 18 березня відбулись поодинокі пікети проти дій місцевої підконтрольної Кремлю влади. Активісти вийшли на площі двох міст – Сімферополя та Джанкоя.

      У Джанкої на центральну площу вийшов кримчанин з інвалідністю Ігор Нікітенко із скаргами на місцевого так званого депутата, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

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      Нікітенко стверджує, що став жертвою побоїв депутата Держдуми Росії від Криму, так званого російського екс-віце-прем'єра Криму Михайла Шеремета.

      Мене побив депутат Шеремет. Де закон? Я вимагаю зняти з нього повноваження! 
      – написав він на своєму плакаті.


      У Джанкої протестував кримчанин з інвалідністю Ігор Нікітенко/ Джерело: krymr.com


      Плакат Нікітенка/ Джерело: krymr.com

      Ще два пікети відбулися в окупованому Сімферополі. На площу Леніна вийшов пенсіонер Едуард Шеімкер, а до будівлі кримської прокуратури – колишній військовий внутрішніх військ СРСР Олексій Яковлєв. 

      Останній раніше оголосив голодування через "маленької пенсії і корупції в Пенсійному фонді Криму". Обоє кримчан вимагали відставки кримської влади.

      Видання зазначає, що у Сімферополі планував провести пікет громадський активіст Сергій Акімов. Однак 18 березня його супроводжували і оточили люди в цивільному. Активісту також телефонували із погрозами, щоб він "нічого не робив у будівлі російського уряду Криму в Сімферополі".

      Зазначимо, президент країни-агресора Володимир Путін збирається 18 березня навідатися у Крим. Там він має намір взяти участь у заходах з нагоди п'ятої річниці анексії півострова.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Протести
      Джерело: 24 Канал
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