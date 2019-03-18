Жителі окупованого Криму вийшли на вулиці проти місцевої влади: фото

В окупованому Росією Криму 18 березня відбулись поодинокі пікети проти дій місцевої підконтрольної Кремлю влади. Активісти вийшли на площі двох міст – Сімферополя та Джанкоя.

У Джанкої на центральну площу вийшов кримчанин з інвалідністю Ігор Нікітенко із скаргами на місцевого так званого депутата, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

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Нікітенко стверджує, що став жертвою побоїв депутата Держдуми Росії від Криму, так званого російського екс-віце-прем'єра Криму Михайла Шеремета.

Мене побив депутат Шеремет. Де закон? Я вимагаю зняти з нього повноваження!

– написав він на своєму плакаті.



У Джанкої протестував кримчанин з інвалідністю Ігор Нікітенко/ Джерело: krymr.com



Плакат Нікітенка/ Джерело: krymr.com

Ще два пікети відбулися в окупованому Сімферополі. На площу Леніна вийшов пенсіонер Едуард Шеімкер, а до будівлі кримської прокуратури – колишній військовий внутрішніх військ СРСР Олексій Яковлєв.

Останній раніше оголосив голодування через "маленької пенсії і корупції в Пенсійному фонді Криму". Обоє кримчан вимагали відставки кримської влади.

Видання зазначає, що у Сімферополі планував провести пікет громадський активіст Сергій Акімов. Однак 18 березня його супроводжували і оточили люди в цивільному. Активісту також телефонували із погрозами, щоб він "нічого не робив у будівлі російського уряду Криму в Сімферополі".

Зазначимо, президент країни-агресора Володимир Путін збирається 18 березня навідатися у Крим. Там він має намір взяти участь у заходах з нагоди п'ятої річниці анексії півострова.