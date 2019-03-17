17:56
17 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Путін їде в анексований Крим: відома дата візиту російського президента

      255 Читать новость на русском
      Путін на відкритті незаконно побудованого Росією Кримського мосту
      Путін на відкритті незаконно побудованого Росією Кримського мосту / Getty images

      Президент Російської Федерації Володимир Путін збирається навідатися у Крим. Там він збирається взяти участь у заходах з нагоди п'ятої річниці анексії півострова.

      24 канал раніше повідомляв про плани Путіна навідатися до окупованого Росією Криму, проте точна дата візиту була невідома. Проте цю інформацію вже підтвердила прес-служба російського президента.

      Читайте також: Опальний Жиріновський запропонував перейменувати окупований Крим

      Так, Путін відвідає Крим 18 березня. Там він "візьме участь в урочистостях, присвячених святкуванню п'ятої річниці загальнокримського референдуму 2014 року і возз'єднання Криму з Росією".

      Президент РФ візьме участь у церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС і в режимі відеоконференції – Таврійської ТЕС і підстанції "Порт" в Тамані. У Севастополі президент огляне меморіальний комплекс пам'яток оборони міста в 1854 – 1855 роках і 1941 – 1944 роках "Малахів курган",
      – додали у Кремлі.

      Зазначимо, що це буде вже третій візит Путіна до Криму за останній період часу. Так, президент Росії відвідував анексований півострів 4 серпня 2018 року. Там він відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

      Вже невдовзі після цього, 23 листопада 2018 року, Путін прилетів до Криму, щоб обговорити тему "майбутнього Росії".

      Додамо, що до 5 річниці анексії Криму представниця ЄС Федеріка Могеріні оприлюднила заяву. У ній мовиться, що Євросоюз залишається прихильним суверенітету і територіальної цілісності України через п'ять років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією.

      Як Росія анексувала Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

      blog_ava
      Опальний Жиріновський запропонував перейменувати окупований Крим
      сьогодні
      3684
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      сьогодні , 17:01 Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      Борис Немировський 1156
      Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі
      сьогодні , 17:00 Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі
      Тетяна Мартинюк 283
      Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів
      сьогодні , 16:00 Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів
      Повернись живим 385
      Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
      сьогодні , 12:02 Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
      3086
      "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      сьогодні , 12:01 "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      Лев Парцхаладзе 654
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук