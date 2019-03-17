Путін їде в анексований Крим: відома дата візиту російського президента

Президент Російської Федерації Володимир Путін збирається навідатися у Крим. Там він збирається взяти участь у заходах з нагоди п'ятої річниці анексії півострова.

24 канал раніше повідомляв про плани Путіна навідатися до окупованого Росією Криму, проте точна дата візиту була невідома. Проте цю інформацію вже підтвердила прес-служба російського президента.

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Так, Путін відвідає Крим 18 березня. Там він "візьме участь в урочистостях, присвячених святкуванню п'ятої річниці загальнокримського референдуму 2014 року і возз'єднання Криму з Росією".

Президент РФ візьме участь у церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС і в режимі відеоконференції – Таврійської ТЕС і підстанції "Порт" в Тамані. У Севастополі президент огляне меморіальний комплекс пам'яток оборони міста в 1854 – 1855 роках і 1941 – 1944 роках "Малахів курган",

– додали у Кремлі.

Зазначимо, що це буде вже третій візит Путіна до Криму за останній період часу. Так, президент Росії відвідував анексований півострів 4 серпня 2018 року. Там він відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

Вже невдовзі після цього, 23 листопада 2018 року, Путін прилетів до Криму, щоб обговорити тему "майбутнього Росії".

Додамо, що до 5 річниці анексії Криму представниця ЄС Федеріка Могеріні оприлюднила заяву. У ній мовиться, що Євросоюз залишається прихильним суверенітету і територіальної цілісності України через п'ять років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією.

Як Росія анексувала Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.