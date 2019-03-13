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      Путін відвідає окупований Крим

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      Путін відвідає окупований Крим
      Путін відвідає окупований Крим / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін планує відвідати Крим у річницю окупації півострова. Ця річниця припадає на 16 березня – дату проведення незаконного референдуму про "приєднання" Криму до Росії.

      Про плани господаря Кремля щодо Криму повідомляє РБК з посиланням на 3 близьких до адміністрації президента Росії джерела.

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      Відповідна поїздка вже внесена до графіку Путіна, проте точна дата його візиту не вказана.

      Раніше окупанти повідомляли, що в Криму та Севастополі "святкові" заходи відбудуться з 15 по 18 березня.

      Це буде вже третій візит Путіна до Криму за останній період часу. Так, президент Росії відвідував анексований півострів 4 серпня 2018 року. Там він відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

      Вже невдовзі після цього, 23 листопада 2018 року, Путін прилетів до Криму, щоб обговорити тему "майбутнього Росії".

      Як Росія анексувала Крим? Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Україна – Росія Анексія Криму Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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