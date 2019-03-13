Путин посетит оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин планирует посетить Крым в годовщину оккупации полуострова. Эта годовщина приходится на 16 марта – дату проведения незаконного референдума о "присоединении" Крыма к России.

О планах хозяина Кремля относительно Крыма сообщает РБК со ссылкой на 3 близких к администрации президента России источника.

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Соответствующая поездка уже внесена в график Путина, однако точная дата его визита не указана.

Ранее оккупанты сообщали, что в Крыму и Севастополе "праздничные" мероприятия пройдут с 15 по 18 марта.

Это будет уже третий визит Путина в Крым за последний период времени. Так, президент России посещал аннексированный полуостров 4 августа 2018 года. Там он посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Уже вскоре после этого, 23 ноября 2018 года, Путин прилетел в Крым, чтобы обсудить тему "будущего России".

Как Россия аннексировала Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В настоящее время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь плана действий не было, а украинская армия разрушалась годами.