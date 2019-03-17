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      Опальний Жиріновський запропонував перейменувати окупований Крим

      655 Читать новость на русском
      Володимир Жиріновський
      Володимир Жиріновський / xn--j1aidcn.org

      Скандальний російський політик Володимир Жиріновський, відомий зокрема своїми українофобними заявами, знову відзначився. Цього разу він запропонував перейменувати анексований Росією Крим у Таврійську область.

      Депутат Держдуми вважає, що Російська Федерація має бути унітарною державою, а все республіки – ліквідованими. Тобто вони мають стати областями, у тому числі й окупований півострів, пише Politeka.

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      Мовляв, якщо назвати Крим Таврійською областю, то це "звучатиме по-російськи, а не по-тюркськи".

      Прибрати слово федерація, а воно звучить у нас, прибрати слово республіки, в тому числі і Крим. Таврійська область. А то придумали – Республіка Крим. Це якою мовою Крим? Ви знаєте, що таке Крим? Це тюркське слово "порізаний". Крим, тому що півострів весь порізаний. Ось назва чому йде, турецька назва. Значить, турецький прапор прибрали, а назву залишили. Таврида – ось це все, 
      – кинув Жиріновський. 

      Наприкінці січня 2019 року Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру Володимиру Жиріновському. Його звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Інкримінований злочин передбачає можливість заочного засудження Жиріновського в Україні на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

      Хто такий Володимир Жиріновський?Це скандально відомий російський політик та депутат Держдуми РФ. Відомий своїми неадекватними, агресивними виступами, які розглядають як акти прояву ксенофобії, імперіалізму, й українофобії. Жиріновський також є палким прихильником так званих "ЛНР" та "ДНР".

      Володимир Жиріновський

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Володимир Жиріновський
      Джерело: 24 Канал
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