Десятки квартир та елітна нерухомість в Іспанії: гучне розслідування про маєтки Жиріновського

Журналісти провели розслідування про активи та нерухомість опального російського політика Володимира Жиріновського та його родини.

Видання "Проект" з'ясувало, що сім'я Жиріновського володіє нерухомістю на захмарну суму 10 мільярдів російських рублів (понад 150 мільйонів доларів США).

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Родинне гніздечко у Москві

Сім'ї та оточенню Жиріновських належать 19 квартир в елітному селищі на Ніжинській вулиці у Москві.

Загальна площа маєтків на цій території – понад 6,8 тисяч метрів квадратних, а загальна вартість – приблизно 2,7 мільярда рублів.



Будинки у поселенні на вулиці Ніжинській у Москві

Син лідера ЛДПР Ігор Лєбєдєв, який займає посаду віце-спікера Держдуми, також володіє будівлею площею 802,5 квадратів на вулиці Волхонка в центрі Москви. Його використовують під готель Nereus.



Володимир Жиріновський та Ігор Лєбєдєв у Держдумі

Готелі та апартаменти в Іспанії

За даними розслідування, династія Жиріновського також володіє елітними маєтками в курортних районах Іспанії.

Так, на Ібіці оточенню одіозного російського політика належить тризірковий готель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar. Ним володіє баскетболістка Надєджа Гришаєва, яку називають цивільною дружиною сина Жиріновського.



Тризірковий готель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на Ібіці

Колишня дружина Жиріновського Галина Лебедєва, ймовірно, також володіє готелем Acta Azul у Барселоні. Також їй належать кілька офісних площ в центрі столиці Каталонії загальною площею 436 метрів квадратних.



Готель екс-дружини Жиріновського в Іспанії

Одразу 5 будинків та квартир у найближчого оточення Жиріновського також є в Аліканте.

Нерухомість 24 писала про нечуваний рекорд, який встановили іноземці, у цьому курортному місті Іспанії.

Найбільший об'єкт Лебедєвої – величезний будинок вартістю приблизно 1,3 мільйона євро з басейном в містечку Альтеа з видом на Середземне море. Загальна площа будівель на ділянці Лебедєвої – приблизно 1000 метрів квадратних.



Нерухомість родини Жиріновського в Іспанії

Окрім вілли, у Лебедєвої є ще квартира в сусідньому місті на узбережжі Середземного моря Бенідормі. Її площа 83 метри квадратні, а вартість 200 тисяч євро.

У цьому ж місті нерухомістю володіє й невістка Жиріновських Гришаєва. У 2016 році вона стала власницею трьох квартир загальною площею 178,7 метрів квадратних і вартістю приблизно 551 тисяча євро у висотці Santa Margarita на першій лінії біля моря.



Невістка Жиріновського володіє нерухомістю на майже півмільйона євро в Іспанії

Журналісти також знайшли у Гришаєвої два нежитлових приміщення загальною площею 873,5 метрів квадратних на першому поверсі висотного ЖК "Барселона-парк" в центрі Сочі приблизною вартістю у понад 1,1 мільйона доларів.



ЖК "Барселона-парк" у Сочі

У Жиріновського також є дача поруч з урядовими резиденціями в елітному селищі Дар'їно під Москвою. Там йому належать кілька ділянок, загальна площа яких практично дорівнює 4 футбольним полям.



Жиріновський на дачі в Дар'їно

Усю нерухоме майно сімейства Жиріновського розслідувачі видання "Проект" оцінили у 9,8 млрд рублів або 150 мільйонів доларів. Йдеться про 51 об'єкт нерухомості з урахуванням будівлі готелю в Іспанії.

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